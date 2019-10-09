Спортсменка-перебіжчиця розказала ворожим ЗМІ, як українці поклоняються Бандері і не люблять росіян



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Наталья Гончарова - «русская красавіца» з українським корінням Фото із соцмереж

Наталія Гончарова не стала брехати і запевнила, що в Івано-Франківську, де живуть її батьки, за російську мову не б’ють

Нині вже російська волейболістка, уродженка України Наталія Гончарова розповіла російським ЗМІ, як ставляться на її колишній батьківщині до того, що вона виступає за Росію.

Ви родом зі Львівської області. З огляду на нинішню ситуацію, чи були у вас хоч раз проблеми з тим, що ви граєте за Росію? Хто-небудь підходив і «пред'являв»?

Жодного разу, ніколи проблем в Україні з цим не було. Причому мої батьки живуть в Івано-Франківську, а там прямо справжні націоналісти живуть, є пам'ятник Бандері, якому вони мало не поклоняються. Але всі знайомі і взагалі люди негативу не висловлювали. Навпаки, з радістю дивляться ігри, цікавляться. Там в принципі ніколи не було жодної напруги. І не буде, якщо ти не почнеш кричати на вулиці про любов до Росії і Путіна.

У нас трохи по-іншому уявляють цю картину.

Ну, вони дійсно не люблять росіян. Коли з ними починаєш обговорювати саме політику і Росію, вони висловлюють свою думку. Але, якщо ти по-російськи на вулиці заговориш – ніхто тобі поганого слова не скаже. Якщо, приміром, мова про Донбас... У мене знайомі сім'ї там живуть, пережили війну. Там і зараз постійно бої йдуть. Ось там дійсно є проблеми.

Нині 30-річна Наталія Гончарова разом із на два роки старшою сестрою-волейболісткою Валерією змінила українське громадянство на російське в 2010 році. Наталія була в складі збірної Росії чемпіонкою світу-2010 і дворазовою чемпіонкою Європи.