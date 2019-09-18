Україна громить Естонію і достроково виходить у плей-оф чемпіонату Європи з волейболу



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Капітан української команди Олег Плотницький п'ять разів подав навиліт CEV.eu

Залишилося визначити, з якого місця вийдуть підопічні Уґіса Крастіньша

Чоловіча збірна України з волейболу виграла третій матч із чотирьох на чемпіонаті Європи.

Перемігши естонців, наші земляки гарантували собі місце у плей-оф турніру.

Україна – Естонія – 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)

Україна: Дмитро Терьоменко (6), Владислав Діденко (2), Олег Плотницький (15), Юрій Семенюк (10), Дмитро Вієцький (14), Ян Єрещенко (8); Горден Брова (ліберо), Тимофій Полуян (1). Тренер – Уґіс Крастіньш

Естонія: Кеел (2), Югкамі (8), Таммемаа (4), Гіндрек Пулк (8), Раадік (4), Аґанітс (4); Маар (ліберо), Рікберґ (ліберо), Тамме, Теппан (1), Тообал. Тренер – Ґеорґе Крету

18 вересня. Амстердам. Sporthallen Zuid. 827 глядачів

Таким чином, з трьома перемогами українці забезпечили собі мінімум третє місце у групі. Вище тільки Польща (чотири перемоги) і Нідерланди (три).

Завтра, 19 вересня, збірна України завершить груповий турнір поєдинком з поляками.