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    Україна громить Естонію і достроково виходить у плей-оф чемпіонату Європи з волейболу

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    Капітан української команди Олег Плотницький п'ять разів подав навиліт - Україна громить Естонію і достроково виходить у плей-оф чемпіонату Європи з волейболу
    Капітан української команди Олег Плотницький п'ять разів подав навиліт
    CEV.eu

    Залишилося визначити, з якого місця вийдуть підопічні Уґіса Крастіньша

    Чоловіча збірна України з волейболу виграла третій матч із чотирьох на чемпіонаті Європи.

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    Перемігши естонців, наші земляки гарантували собі місце у плей-оф турніру.

    Україна – Естонія – 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)

    Україна: Дмитро Терьоменко (6), Владислав Діденко (2), Олег Плотницький (15), Юрій Семенюк (10), Дмитро Вієцький (14), Ян Єрещенко (8); Горден Брова (ліберо), Тимофій Полуян (1). Тренер – Уґіс Крастіньш

    Естонія: Кеел (2), Югкамі (8), Таммемаа (4), Гіндрек Пулк (8), Раадік (4), Аґанітс (4); Маар (ліберо), Рікберґ (ліберо), Тамме, Теппан (1), Тообал. Тренер – Ґеорґе Крету

    18 вересня. Амстердам. Sporthallen Zuid. 827 глядачів

    Таким чином, з трьома перемогами українці забезпечили собі мінімум третє місце у групі. Вище тільки Польща (чотири перемоги) і Нідерланди (три).

    Завтра, 19 вересня, збірна України завершить груповий турнір поєдинком з поляками.

     Читайте також: Євро-2019 з волейболу. Україна розбила Чорногорію і майже гарантувала собі плей-оф
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    волейбол Дмитро Терьоменко Олег Плотницький Юрій Семенюк Уґіс Крастіньш Владислав Діденко Дмитро Вієцький Ян Єрещенко Горден Брова Тимофій Полуян Гіндрек Пулк Ґеорґе Крету
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