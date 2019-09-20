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    Євро з волейболу. Україна програла чемпіонам світу, але вийшла в 1/8 фіналу

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    Фрагментами українці створювали чемпіонам світу труднощі - Євро з волейболу. Україна програла чемпіонам світу, але вийшла в 1/8 фіналу
    Фрагментами українці створювали чемпіонам світу труднощі
    CEV.eu

    Наша команда посіла в групі третє місце

    Чоловіча збірна України програла заключний матч групового турніру на чемпіонаті Європи. З сухим рахунком 0:3 команда Уґіса Крастіньша програла чинним чемпіонам світу полякам. При цьому основними складами команди провели лише перший сет.

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    З трьома перемогами і двома поразками українці посіли в групі D третє місце, поступившись полякам і голландцям.

    Польща – Україна – 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)

    Польща: Мацей Музай (2), Вільфредо Леон (5), Пьотр Новаковскі (3), Джизґа (3), Міхал Кубяк (5), Матеуш Бєнєк (4); Заторскі (ліберо), Давід Канарскі (10), Коменда (2), Шалпук (3), Александр Сливка (3), Якуб Кохановскі (2), Кароль Клос (4). Тренер – Вітал Гейнен

    Україна: Владислав Діденко (1), Олег Плотницький (1), Юрій Семенюк (2), Дмитро Вієцький, Ян Єрещенко (3), Дмитро Терьоменко (1); Горден Брова (ліберо), Денис Фомін (ліберо), Олег Шевченко (4), Олександр Гладенко (2), Володимир Ковальчук, Тимофій Полуян (3), Максим Дрозд (3), Юрій Томин (8). Тренер – Уґіс Крастіньш

    19 вересня. Амстердам (Нідерланди). Sporthallen Zuid. 1 900 глядачів

    В 1/8 фіналу збірна України переїде в Бельгію і зіграє 21 вересня о 21:30 за київським часом в Антверпені з місцевою командою.  

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    чемпіонат Європи волейбол Збірна України Дмитро Терьоменко Олег Плотницький Юрій Семенюк Денис Фомін Уґіс Крастіньш Владислав Діденко Дмитро Вієцький Ян Єрещенко Горден Брова Володимир Ковальчук Юрій Томин Тимофій Полуян Олег Шевченко Олександр Гладенко Максим Дрозд Вільфредо Леон Мацей Музай Пьотр Новаковскі Давід Канарскі Міхал Кубяк Матеуш Бєнєк
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