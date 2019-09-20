Євро з волейболу. Україна програла чемпіонам світу, але вийшла в 1/8 фіналу



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Фрагментами українці створювали чемпіонам світу труднощі CEV.eu

Наша команда посіла в групі третє місце

Чоловіча збірна України програла заключний матч групового турніру на чемпіонаті Європи. З сухим рахунком 0:3 команда Уґіса Крастіньша програла чинним чемпіонам світу полякам. При цьому основними складами команди провели лише перший сет.

З трьома перемогами і двома поразками українці посіли в групі D третє місце, поступившись полякам і голландцям.

Польща – Україна – 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)

Польща: Мацей Музай (2), Вільфредо Леон (5), Пьотр Новаковскі (3), Джизґа (3), Міхал Кубяк (5), Матеуш Бєнєк (4); Заторскі (ліберо), Давід Канарскі (10), Коменда (2), Шалпук (3), Александр Сливка (3), Якуб Кохановскі (2), Кароль Клос (4). Тренер – Вітал Гейнен

Україна: Владислав Діденко (1), Олег Плотницький (1), Юрій Семенюк (2), Дмитро Вієцький, Ян Єрещенко (3), Дмитро Терьоменко (1); Горден Брова (ліберо), Денис Фомін (ліберо), Олег Шевченко (4), Олександр Гладенко (2), Володимир Ковальчук, Тимофій Полуян (3), Максим Дрозд (3), Юрій Томин (8). Тренер – Уґіс Крастіньш

19 вересня. Амстердам (Нідерланди). Sporthallen Zuid. 1 900 глядачів

В 1/8 фіналу збірна України переїде в Бельгію і зіграє 21 вересня о 21:30 за київським часом в Антверпені з місцевою командою.