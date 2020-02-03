Дівчата з Рівного виграли Кубок України з баскету



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Історична перемога БК Рівне

У Рівному нині велике свято

У неділю, 2 лютого, в Рівному визначився переможець Кубку України з баскетболу серед жінок. Їм став місцевий клуб БК “Рівне”.

У вирішальний грі Фіналу Чотирьох підопічні Валерія Жартуна грали “Чайкою-ДЮСШ” з Бердянська.

Інтрига та боротьба були впродовж усієї гри. Бердянські баскетболістки навіть певний час мали мінімальне лідерство. Однак, у підсумку рівненські спортсменки здобули перемогу.

Кращою захисницею та гравчинею турніру визнали Вікторію Шматову. За ігровий час вона набрала 32 очка, 5 підбирань, 6 передач.

Гра завершилась з рахунком 75:68 на користь “Рівне”. Клуб Сергія Ліщука вперше в історії здобув трофей, чим спричинив буйну радість у соцмережах.

КУБОК УКРАЇНИ

Жінки. Фінал

2 лютого

Рівне. 14:00

Чайка-ДЮСШ-Бердянськ – Рівне – 68:75 (24:21, 20:17, 8:16, 16:21)

Чайка: Радулович 27о + 13пд, Панченко 15о + 9пд + 5пр, Ковалевська 7, Мбайє 6, Попова 5, Радіонова 4, Десятник 4, Жигула

Рівне: Шматова 32о + 5пд + 6пр, Спиридонова 10о + 13пд, Голубош 9, Кіба 8о + 7пд, Кучерьонок 6, Іванюк 6, Гаврильчик 2о + 5пд, Ящук 2

Джерело: Главком СПОРТ