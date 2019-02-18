Дівчина Стівенсона: Адоніс бореться за своє життя



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boxingscene.com

Боксер продовжує відновлення після бою з українцем Гвоздиком

Сімона Год, дівчина Адоніса Стівенсона, в інтерв'ю ESPN Deportes повідомила про стан здоров'я колишнього чемпіона WBC в напівважкій вазі, який отримав травму головного мозку під час бою в грудні з Олександром Гвоздиком.

«Ми повернулися в Монреаль. Адоніс все ще проходить реабілітацію, після того, як пробув в клініці Квебеку два місяці, - заявила Год. - Думаю, тепер ми знаємо, чому його прізвисько «Супермен». Кілька тижнів тому він все ще перебував у комі з пошкодженим мозком, а тепер робить все можливе, щоб одужати».



«Лікарі ще не святкують перемогу, і я теж. Адоніс бореться за життя і з кожним днем перемагає. Той факт, що він був спортсменом, не пив алкоголь, не вживав наркотики, безумовно, відіграє в його користь. Ми сподіваємося, що його стан буде постійно поліпшуватися, як і раніше. Ми не знаємо, чи відновить він своє здоров'я на сто відсотків, але ми бачимо прогрес щодня, і це наша перемога», - додала дівчина Стівенсона.

Після бою з Гвоздиком Стівенсон був введений у штучну кому. Згодом йому зробили операцію з заміщенням частини черепа.