Стало відомо, з ким Гвоздик проведе добровільний захист титулу WBC



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Це буде перший захист поясу для Гвоздика Народна Правда

Бій відбудеться 30 березня

Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13KO) проведе перший добровільний захист титулу в бою з Дуду Енгумбу (38-8, 14 KO).





Поєдинок відбудеться 30 березня в Філадельфії (США). Вечір боксу пройде на 2300 Arena, яка розрахована на 1 300 осіб.

Це буде перший захист поясу для Гвоздика, а для Енгумбу - перший титульний бій в кар'єрі. Зараз Дуду займає 8-е місце в рейтингу WBC.

Раніше повідомлялося, що Гвоздик може провести добровільний захист свого титулу в березні перед тим, як зустрітися з офіційним претендентом на його пояс американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

Гвоздик свій останній бій провів 1 грудня минулого року, нокаутувавши канадця Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).