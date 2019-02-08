  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стало відомо, з ким Гвоздик проведе добровільний захист титулу WBC

    • Розсилка
    Це буде перший захист поясу для Гвоздика - Стало відомо, з ким Гвоздик проведе добровільний захист титулу WBC
    Це буде перший захист поясу для Гвоздика
    Народна Правда

    Бій відбудеться 30 березня

    Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13KO) проведе перший добровільний захист титулу в бою з Дуду Енгумбу (38-8, 14 KO).



    Поєдинок відбудеться 30 березня в Філадельфії (США). Вечір боксу пройде на 2300 Arena, яка розрахована на 1 300 осіб.

    Читайте також

    Це буде перший захист поясу для Гвоздика, а для Енгумбу - перший титульний бій в кар'єрі. Зараз Дуду займає 8-е місце в рейтингу WBC.

    Раніше повідомлялося, що Гвоздик може провести добровільний захист свого титулу в березні перед тим, як зустрітися з офіційним претендентом на його пояс американцем Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

    Гвоздик свій останній бій провів 1 грудня минулого року, нокаутувавши канадця Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

    Читайте також
    бокс Олександр Гвоздик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ