34-річний Ле Кло є олімпійським чемпіоном 2012 року на дистанції 200 метрів батерфляєм

Житло Чада ле Кло вигоріло повністю – нічого не вдалося врятувати

Будинок переможця Олімпійських ігор плавця Чада ле Кло згорів у ПАР, поки він виступав на Іграх Співдружності. Про це спортсмен повідомив у Instagram, інформує «Главком».

Інцидент стався у четвер, 30 липня, у Кейптауні. Ле Кло розповів, що пожежа сталася в багатоквартирному будинку, де він проживав більше 10 років. Його житло вигоріло повністю – нічого не вдалося врятувати. Пловець висловив співчуття у зв'язку із загибеллю одного із сусідів.

За день до пожежі ле Кло став найтитулованішим спортсменом в історії Ігор Співдружності. Він завоював 21 медаль на змаганнях, посівши третє місце в чоловічій комбінованій естафеті 4 x 100 метрів.

34-річний Ле Кло є олімпійським чемпіоном 2012 року на дистанції 200 метрів батерфляєм. Також у його активі три срібні нагороди Олімпіад.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.