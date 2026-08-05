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Квартиру олімпійського чемпіона знищив вогонь, доки він встановлював рекорд на Іграх Співдружності

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Квартиру олімпійського чемпіона знищив вогонь, доки він встановлював рекорд на Іграх Співдружності
34-річний Ле Кло є олімпійським чемпіоном 2012 року на дистанції 200 метрів батерфляєм

Житло Чада ле Кло вигоріло повністю – нічого не вдалося врятувати

Будинок переможця Олімпійських ігор плавця Чада ле Кло згорів у ПАР, поки він виступав на Іграх Співдружності. Про це спортсмен повідомив у Instagram, інформує «Главком».

Інцидент стався у четвер, 30 липня, у Кейптауні. Ле Кло розповів, що пожежа сталася в багатоквартирному будинку, де він проживав більше 10 років. Його житло вигоріло повністю – нічого не вдалося врятувати. Пловець висловив співчуття у зв'язку із загибеллю одного із сусідів.

За день до пожежі ле Кло став найтитулованішим спортсменом в історії Ігор Співдружності. Він завоював 21 медаль на змаганнях, посівши третє місце в чоловічій комбінованій естафеті 4 x 100 метрів.

34-річний Ле Кло є олімпійським чемпіоном 2012 року на дистанції 200 метрів батерфляєм. Також у його активі три срібні нагороди Олімпіад.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.

Теги: пожежа плавання спорт

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