Костюк розкрив головну кадрову новину «Динамо» перед матчем Ліги конференцій

Досвідчений футболіст допоможе столичному гранду на європейській арені

Головний тренер київського «Динамо» Ігор Костюк розповів про кадрову ситуацію перед матчем проти азербайджанського «Карабаху». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Біло-сині» протистоятимуть кавказькому колективу в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 6 серпня. Поза тренувальним процесом столичного гранда залишаються п'ять виконавців. Утім, надійшли й позитивні новини.

«Олександр Тимчик приєднався до нас. Костянтин Вівчаренко поки що залишається в лазареті. Кирило Осипенко, Владислав Захарченко та Денис Попов наразі відновлюються в Києві. Микола Михайленко не тренується в загальній групі, також проходить відновлення. Усі інші гравці перебувають у загальній групі та готуються до матчу», – заявив Костюк.

Тимчик не виходив на поле в новому сезоні. Також він пропустив підготовку «Динамо» до кампанії 2026/27. Останній поєдинок в активі оборонця – квітневий матч Прем'єр-ліги проти харківського «Металіста 1925». Загалом у попередньому сезоні українець провів 21 поєдинок у всіх турнірах.

До слова, напередодні «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.

Нагадаємо, раніше «Динамо» зазнало другої поразки від ПАОКа з грецьких Салонік. На цьому команда Костюка завершила виступи в кваліфікації Ліги Європи. Тур УПЛ столичний гранд пропустив.