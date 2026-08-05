Приїхали на змагання – і зникли: поліція розшукує шістьох боксерів у Британії

Боксери з Уганди і Пакистану «розчинилися» після виступу на форумі

Поліція Шотландії розпочала розслідування після зникнення кількох учасників Ігор Співдружності 2026, які після завершення змагань не повернулися на батьківщину разом зі своїми національними делегаціями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TNT Sports.

Таємниче зникнення учасників Ігор

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ та спортивних федерацій, більшість зниклих спортсменів представляють боксерські збірні. Найбільше занепокоєння викликала ситуація зі збірною Уганди. За даними федерації боксу країни, чотири із шести членів команди не з'явилися на рейс додому після завершення турніру. Також підтверджено зникнення щонайменше одного боксера зі складу збірної Пакистану.

Загалом у Іграх Співдружності-2026, що проходили у Ґлазґо, взяли участь близько 3 тисяч спортсменів із 74 країн і територій. Наразі правоохоронці встановлюють місцеперебування зниклих атлетів та з'ясовують обставини їхнього зникнення.

Попередні втечі спортсменів

Подібні випадки вже неодноразово траплялися під час великих міжнародних спортивних форумів у Великій Британії та Австралії. Після Ігор Співдружності у Ґлазґо в 2014 році та Бірмінгемі у 2022-му місцева влада також проводила розслідування через спортсменів, які не повернулися до своїх країн після завершення змагань.

Особливо масштабною була ситуація на Іграх Співдружності 2018 року в австралійському Голд-Кості. Тоді правоохоронні органи розшукували понад 50 спортсменів і членів офіційних делегацій, тоді як ще близько 190 учасників офіційно звернулися до австралійської влади із заявами про надання притулку. Найчастіше такі рішення пов'язують із прагненням отримати політичний притулок або знайти кращі умови для життя та продовження спортивної кар'єри.

Нагадаємо, що онук угандійського диктатора зганьбився на Іграх Співдружності.