Клубний чемпіонат світу 2025 обернувся фінансовим скандалом для ФІФА

Головна футбольна організація досі не виконала свої фінансові зобов'язання перед клубами

ФІФА зіткнулася з хвилею критики з боку європейських клубів та Європейської асоціації клубів через затримку виплати солідарного фонду, обіцяного після проведення Клубного чемпіонату світу 2025 у США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goal.com.

Величезні борги у ФІФА

Понад пів сотні клубів уже звернулися до ECA зі скаргами, адже обіцяні кошти досі не надійшли. Загальна сума невиплаченого фонду становить близько 185 млн фунтів стерлінгів (приблизно 250 млн доларів США або 211 млн євро). Фонд солідарності був створений для клубів, які не брали участі в Клубному чемпіонаті світу. Поки 32 учасники турніру розділили між собою рекордний призовий фонд у 1 млрд доларів, решта професійних клубів мали отримати компенсаційні виплати, покликані частково скоротити фінансову нерівність у світовому футболі.

За попередніми розрахунками, кожен клуб вищого дивізіону мав отримати близько 50 тисяч фунтів стерлінгів (майже 67,5 тисячі доларів). Проте ФІФА досі не затвердила остаточний механізм розподілу коштів між континентальними конфедераціями, національними асоціаціями та лігами, через що виплати залишаються заблокованими.

Невизначене майбутнє наступного Клубного чемпіонату світу

Ситуація вже почала впливати на підготовку наступного Клубного чемпіонату світу, який запланований на 2029 рік. Представники низки європейських клубів висловлюють занепокоєння через невиконання фінансових зобов'язань з боку ФІФА, а питання країни-господаря майбутнього турніру досі залишається відкритим.

Додаткового тиску на керівництво організації додає і невдоволення з боку окремих футбольних функціонерів. УЄФА та низка представників європейського футболу вже критикували президента ФІФА Джанні Інфантіно за фінансову політику організації та закликали до більшої прозорості у розподілі коштів.

Окрім претензій із боку клубів, ФІФА також має неврегульовані фінансові питання з американськими містами, які приймали матчі Клубного чемпіонату світу 2025. За інформацією ЗМІ, одинадцять міст-господарів досі очікують на компенсаційні виплати, передбачені угодами про проведення турніру.

Нагадаємо, що очільник футболу Йорданії звинуватив президента ФІФА Інфантіно в шантажі.