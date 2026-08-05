Колишній лідер «Челсі» отримав впливову посаду в Італійській федерації футболу

Легенді пророкували одну роль, а він отримав зовсім іншу

Віцечемпіон світу 1994 року Джанфранко Дзола стане координатором із розвитку молоді Італійської федерації футболу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Football Italia.

Призначення екснападника лондонського «Челсі» та низки італійських команд підтвердив президент федерації Джованні Малаго. Дзола поєднуватиме посаду зі ще однією роллю. Він залишиться віцепрезидентом Ліги Про – організатора змагань в італійській Серії C.

Раніше Дзолу сватали на посаду керівника делегації збірної Італії. Він мав приєднатися до команди нового головного тренера національної команди Роберто Манчіні. Раніше цю роль виконував одноклубник обох Джанлука Віаллі, який помер у 2023 році.

Дзола захищав кольори збірної Італії у 1991-1997 роках. За його плечима виступи на Чемпіонаті світу 1994, де «Скуадра Адзурра» дійшла до фіналу, та Євро-1996. Статистика нападника в національній команді – 35 матчів, 10 голів.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.