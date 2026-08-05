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Схоже на обман. Мережа підозрює Трампа у фальшивій перемозі на турнірі з гольфу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Схоже на обман. Мережа підозрює Трампа у фальшивій перемозі на турнірі з гольфу
Дональд Трамп володіє полями для гольфу та полюбляє проводити на них час
фото: Irish Golfer Magazine

Президент США назвав себе талановитим гольфістом після перемоги

Президент США Дональд Трамп повідомив про перемогу на клубному чемпіонату та турнірі серед ветеранів, які відбулися в його гольф-клубі Trump National Golf Club Bedminster у штаті Нью-Джерсі. Але більшу увагу привернули результати змагань, які породили дискусії щодо чесності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Mail.

Підозріла майстерність Трампа

Згідно з оприлюдненими результатами турніру, президент США завершив раунд із показником 70 ударів на полі з паром (цільовою кількістю ударів, що потрібна для проходження поля) 72, тобто зіграв на два удари краще за пар. Оскільки його чистий результат також становив 70, це свідчить про те, що він виступав із нульовим гандикапом – рівнем, який зазвичай характерний для гравців дуже високої майстерності.

Інший учасник турніру, Філіп Замлут, пройшов дистанцію за 77 ударів, однак завдяки власному гандикапу його чистий результат також склав 70. Попри це, переможцем клубного чемпіонату було оголошено саме Трампа.

Проте успіх Трампа на гольф-полі знову викликав дискусії серед спортивних журналістів і користувачів соцмереж. Скептики звертають увагу, що більшість своїх титулів він здобуває на полях, які належать його компаніям. Крім того, спортивний журналіст Рік Рейллі, автор книги Commander in Cheat, раніше неодноразово стверджував, що Трамп регулярно порушував правила гри та маніпулював рахунком під час аматорських раундів. Сам президент США ці звинувачення послідовно відкидає.

Критика суперників від президента США

За словами Дональда Трампа, цей успіх став уже 43-м титулом, який він здобув на гольф-полях, що належать компаніям Trump Organization. Після завершення турніру він опублікував допис у своїй соціальній мережі Truth Social, де прокоментував перемогу у звичній для себе манері. «Я переміг із результатом 70, і для мене велика честь, що, на відміну від інших учасників, мені дають дуже мало часу для тренувань через зайнятість. Це називається талантом – він у мене є, а у них немає!» – написав американський президент.

Нагадаємо, що біля гольф-клубу Трампа у Лос-Анджелесі затримано озброєного чоловіка

Теги: Дональд Трамп президент гольф Daily Mail

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