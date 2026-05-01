«Шахтар» поступився «Кристал Пелесу» у першому матчі півфіналу Ліги конференцій

«Гірники» ще зі старту гри були в ролі наздоганяючих

У четвер, 30 квітня, єдиний представник України в єврокубках, донецький «Шахтар», зіграв домашній матч проти лондонського «Кристал Пелесу» у півфіналі Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Шлях до півфіналу

Як повідомлялося в анонсі перед матчем, успішний виступ у групі дозволив «Шахтарю» стартувати з 1/8 фіналу, де донеччани з труднощами пройшли «Лех» (3:1, 1:2). Натомість у чвертьфіналі команда Турана діяла впевненіше: розгромила АЗ (3:0) завдяки голу Педріньйо та дублю Аліссона, а у матчі-відповіді втримала нічию (2:2), де забили Аліссон і Мейрелліш.

«Кристал Пелес» розпочав із попереднього раунду, де пройшов «Зріньскі» (1:1, 2:0), а далі лише в овертаймі здолав АЕК (0:0, 2:1). У чвертьфіналі лондонці виглядали набагато краще, адже розгромили «Фіорентину» вдома (3:0), а в гостях поступилися (1:2), чого вистачило для виходу далі.

Хід матчу

Початок матчу вийшов для «Шахтаря» максимально невдалим. За 23 секунди після свистка команда пропустила після довгої передачі від Жан-Філіпа Матети, яку підхопив Ісмаїла Сарр і спокійно реалізував, пробивши в кут повз Дмитро Різник. Після цього «гірники» швидко перехопили ініціативу й практично весь час тримали м’яч на чужій половині. Найгостріші моменти виникали після флангових атак і стандартів: Егіналду мав чудовий шанс після скидки, але не влучив по м’ячу з близької відстані, ще один його удар і спробу Аліссон блокували захисники. Педріньйо регулярно навантажував штрафний із кутових, однак гості впевнено відбивалися, виграючи верхову боротьбу.

«Кристал Пелес» при цьому грав другим номером, роблячи ставку на швидкі випади й помилки суперника. Один із таких епізодів ледь не завершився проблемами для «Шахтаря», коли Микола Матвієнко разом із партнерами невдало розіграв м’яч біля власних воріт, але суперник не скористався шансом. У відповідь Адам Вортон перевірив Дмитра Різника ударом із гострого кута, а сам Сарр після прострілу не зміг вдруге влучити як слід.

Другий тайм «Шахтар» розпочав максимально активно й швидко повернувся в гру завдяки стандарту. Після подачі з кутового Кауан Еліас виграв боротьбу в повітрі, а Олег Очеретько безпомилково замкнув передачу. Здавалося, що донеччанам вдалося перехопити ініціативу: вони багато контролювали м’яч і регулярно доходили до штрафного. Але у ці хвилини «Кристал Пелес» відповідав гостріше: наприклад, Ісмаїла Сарр виходив на ударну позицію, але не переграв Дмитра Різника, а добивання Жана-Філіпа Матети прийшлося у стійку.

У підсумку цей тиск все ж приніс результат, коли після серії епізодів у штрафному м’яч відскочив до Даїчі Камада, який холоднокровно завершив атаку й знову вивів гостей уперед. Далі «Шахтар» знову володів м’ячем і намагався розхитати оборону через позиційні атаки та стандарти, але бракувало точності в завершенні. Натомість англійська команда ідеально використовувала простір у контратаках, що перейшло у третій гол. Тоді після чергового швидкого випаду Йорген Странд Ларсен прийняв передачу, прибрав захисника й точно пробив у кут, фактично закривши гру. У кінцівці «гірники» ще намагалися врятуватися через навіси й стандарти, але гості спокійно відвели гру від своїх воріт і втримали перевагу 1:3, яку відіграти в другому матчі «Шахтарю» буде непросто.

Ліга конференцій. Півфінал. Перший матч

«Шахтар» – «Кристал Пелес» 1:3 (0:1)

Голи: Очеретько (47) – Сарр (1), Камада (58), Ларсен (84)

Що далі?

Наступний поєдинок команди проведуть 7 травня у Лондоні. Поєдинок має вийти цікавим, адже обидві команди мають майже однакові рекорди. І «Шахтар», і «Кристал Пелес» не програвали сім матчів поспіль на виїзді та вдома відповідно, що робить камбек гірників набагато складнішим, адже їхні суперники не збираються втрачати своє місце у фіналі Ліги конференцій.

