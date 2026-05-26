«Реал» узгодив новий контракт із ветераном команди

Зірковий оборонець продовжить виступи за Королівський клуб

Мадридський «Реал» вмовив центрбека Антоніо Рюдігера пролонгувати договір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Німець прийняв пропозицію «вершкових». Рюдігер продовжить контракт до літа 2027 року. Раніше досвідчений оборонець прагнув отримати угоду на триваліший період.

Найімовірніше, сторони підпишуть договір після виборів президента клубу. Наступний сезон стане для Рюдігера п'ятим на «Бернабеу». Він перебрався в «Реал» вільним агентом із лондонського «Челсі» в 2022 році.

Рюдігер у нинішньому сезоні провів 26 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу центрбек записав один гол. У складі «вершкових» німецький оборонець виграв титул Ла Ліги, Кубок і Суперкубок Іспанії, трофей Ліги чемпіонів, два Суперкубки УЄФА, тріумфував на Клубному чемпіонаті світу та в Міжконтинентальному кубку ФІФА.

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Жозе Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді.