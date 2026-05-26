Антон Федорців
«Реал» узгодив новий контракт із ветераном команди
Антоніо Рюдігер продовжить виступи на «Бернабеу»
фото: Reuters
Зірковий оборонець продовжить виступи за Королівський клуб

Мадридський «Реал» вмовив центрбека Антоніо Рюдігера пролонгувати договір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Німець прийняв пропозицію «вершкових». Рюдігер продовжить контракт до літа 2027 року. Раніше досвідчений оборонець прагнув отримати угоду на триваліший період.

Найімовірніше, сторони підпишуть договір після виборів президента клубу. Наступний сезон стане для Рюдігера п'ятим на «Бернабеу». Він перебрався в «Реал» вільним агентом із лондонського «Челсі» в 2022 році.

Рюдігер у нинішньому сезоні провів 26 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу центрбек записав один гол. У складі «вершкових» німецький оборонець виграв титул Ла Ліги, Кубок і Суперкубок Іспанії, трофей Ліги чемпіонів, два Суперкубки УЄФА, тріумфував на Клубному чемпіонаті світу та в Міжконтинентальному кубку ФІФА.

До слова, раніше «Реал» заплатив відступні за нового тренера. Лісабонська «Бенфіка» отримала компенсацію за перехід Жозе Моурінью. «Вершкові» нібито розщедрилися на 3 млн євро.

Нагадаємо, культовий воротар Ікер Касільяс оцінив можливе повернення Моурінью в Королівський клуб. Експідопічний португальця не в захваті від потенційного призначення тренера в «Реал». Вони мали напружені взаємини під час першої каденції Моурінью в Мадриді. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Антоніо Рюдіґер

Новачок «Шахтаря» Мендоса отримуватиме зарплату в рази більшу ніж в «Кривбасі» – джерело
Збірна України з регбі-7 здобула срібло турніру в Іспанії
Плотницький продовжив контракт з «Перуджею» після перемоги в Лізі чемпіонів з волейболу
Ібрагімовіч просуває у тренери «Мілана» колишнього одноклубника – ЗМІ
Юні баскетболістки з Нововолинська виграли бронзу турніру у Франції
Дівоча збірна України стартувала з перемоги на Турнірі розвитку УЄФА
