Для футболістів російської збірної ввели систему штрафів



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Найсуворіше каратимуть за розголошення конфіденційної інформації, порушення спонсорських угод та образливу поведінку

У російському футбольному союзі ввели систему штрафів для футболістів збірної.

Найсуворіше каратимуть за розголошення конфіденційної інформації, порушення спонсорських угод та образливу поведінку. Такі порушення коштуватимуть 3 000 євро, інформує «Чемпіонат».

На 1 500 євро штрафуватимуть за порушення норм моралі в особистому та громадському житті, неспортивну поведінку на полі та за його межами, невиконання розпоряджень керівництва.

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Найменші штрафи передбачені за запізнення на тренування та офіційні заходи – 500 євро.