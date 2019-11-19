Для футболістів російської збірної ввели систему штрафів
Збірна Росії з футболу
Твіттер
Найсуворіше каратимуть за розголошення конфіденційної інформації, порушення спонсорських угод та образливу поведінку
У російському футбольному союзі ввели систему штрафів для футболістів збірної.
Найсуворіше каратимуть за розголошення конфіденційної інформації, порушення спонсорських угод та образливу поведінку. Такі порушення коштуватимуть 3 000 євро, інформує «Чемпіонат».
На 1 500 євро штрафуватимуть за порушення норм моралі в особистому та громадському житті, неспортивну поведінку на полі та за його межами, невиконання розпоряджень керівництва.
Найменші штрафи передбачені за запізнення на тренування та офіційні заходи – 500 євро.