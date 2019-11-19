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    Для футболістів російської збірної ввели систему штрафів

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    Збірна Росії з футболу - Для футболістів російської збірної ввели систему штрафів
    Збірна Росії з футболу
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    Найсуворіше каратимуть за розголошення конфіденційної інформації, порушення спонсорських угод та образливу поведінку

    У російському футбольному союзі ввели систему штрафів для футболістів збірної.

    Найсуворіше каратимуть за розголошення конфіденційної інформації, порушення спонсорських угод та образливу поведінку. Такі порушення коштуватимуть 3 000 євро, інформує «Чемпіонат».

    На 1 500 євро штрафуватимуть за порушення норм моралі в особистому та громадському житті, неспортивну поведінку на полі та за його межами, невиконання розпоряджень керівництва.

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    Найменші штрафи передбачені за запізнення на тренування та офіційні заходи – 500 євро.

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