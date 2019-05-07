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    Один з найкращих легіонерів в історії «Динамо»: Ніколи не пішов би з Києва. Якби не здоров'я родича

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    Даніло Сілва користувався великою повагою прихильників команди київського &laquo;Динамо&raquo; - Один з найкращих легіонерів в історії «Динамо»: Ніколи не пішов би з Києва. Якби не здоров'я родича
    Даніло Сілва користувався великою повагою прихильників команди київського «Динамо»
    UA-Футбол

    Даніло Сілва досі сумує за дружньою динамівською сім'єю

    Колишній оборонець «Динамо» Даніло Сілва на офіційній сторінці київського клубу в Instagram написав звернення до вболівальників.

    «Я дійсно сумую за командою, сумую за «Динамо». Ви дуже мало знаєте про те, чому я пішов. Я поїхав через здоров'я мого родича! Я б ніколи не покинув «Динамо», якби не було вагомої причини», - написав бразилець.

    Бразилець Даніло Сілва відіграв у складі «Динамо» у восьми сезонах (у 2010-2017 роках), провів у чемпіонатах України 154 матчі і забив три м'ячі. Даніло ставав чемпіоном України сезону-2014/2015, двічі вигравав Кубок і одного разу Суперкубок нашої держави.

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