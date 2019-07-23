«Дніпро» буде сіяним у кваліфікації Кубка Європи ФІБА



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«Дніпро» 24 липня отримає суперника по кваліфікації єврокубкового турніру

У Кубку Європи ФІБА 24 липня відбудеться жеребкування кваліфікаційного раунду та регулярного сезону.

Від України в кваліфікації стартуватиме «Дніпро». На цій стадії українці будуть сіяними та гратимуть вдома матч-відповідь.

Ймовірні суперники «Дніпра» в кваліфікації: «Борисфен» (Білорусь), «Раховичі» (Косово), «Борас Баскет» (Швеція), «Бероє» (Болгарія), «Тарту» (Естонія).

Також до регулярного сезону Кубка Європи ФІБА може потрапити «Київ-Баскет», у разі поразки в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Усього в регулярному сезоні виступатимуть 32 команди в восьми групах.

Формуватимуть учасників 5 переможців кваліфікації, 12 команд з прямим потраплянням в регулярний сезон та ще 15 команд з кваліфікації Ліги чемпіонів.