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    «Дніпро» дізнається перших суперників по Кубку Європи ФІБА

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    Кубок Європи ФІБА - «Дніпро» дізнається перших суперників по Кубку Європи ФІБА
    Кубок Європи ФІБА
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    24 липня відбудеться жеребкування кваліфікації євротурніру

    У Мюнхені 24 липня відбудеться жеребкування кваліфікації Кубка Європи ФІБА.

    Суперника по цій стадії змагань дізнається «Дніпро». Разом з нідерландським «Лейденом», турецькою «Каршиякою», румунським «Клужем» та фінською «Катаєю» українці потрапили до групи сіяних команд.

    Суперником «Дніпра» може стати одна з несіяних команд: білоруський «Борисфен», косовський «Раховичі», шведський «Борас Баскет», болгарський «Бєроє» та естонський «Тарту».

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    Кваліфікаційні матчі відбудуться 2 та 9 жовтня. «Дніпро» гратиме вдома другий матч.

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