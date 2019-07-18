«Дніпро» дізнається перших суперників по Кубку Європи ФІБА
Кубок Європи ФІБА
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24 липня відбудеться жеребкування кваліфікації євротурніру
У Мюнхені 24 липня відбудеться жеребкування кваліфікації Кубка Європи ФІБА.
Суперника по цій стадії змагань дізнається «Дніпро». Разом з нідерландським «Лейденом», турецькою «Каршиякою», румунським «Клужем» та фінською «Катаєю» українці потрапили до групи сіяних команд.
Суперником «Дніпра» може стати одна з несіяних команд: білоруський «Борисфен», косовський «Раховичі», шведський «Борас Баскет», болгарський «Бєроє» та естонський «Тарту».
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Кваліфікаційні матчі відбудуться 2 та 9 жовтня. «Дніпро» гратиме вдома другий матч.