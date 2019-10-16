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    «Дніпро» оскаржує результат матчу баскетбольної Суперліги (відео)

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    &laquo;Дніпро&raquo; програв вдома &laquo;Прометею&raquo; - «Дніпро» оскаржує результат матчу баскетбольної Суперліги (відео)
    «Дніпро» програв вдома «Прометею»
    ФБУ

    Дніпряни надіслали в ФБУ відео 16-ти суперечливих моментів

    Баскетбольний «Дніпро» оскаржує результат домашнього поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги проти «Прометея». 14 жовтня «Прометей» переміг на виїзді в Дніпрі (67:60), захопивши лідерство в чемпіонаті.

    У протесті представники «Дніпра» посилаються на «упереджене, непрофесійне суддівство», яке вплинуло на результат гри.

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    На підтримку претензій «Дніпро» надіслав до ФБУ відео з 16-ти суперечливих, на думку клубу, моментів.  

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