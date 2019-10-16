«Дніпро» оскаржує результат матчу баскетбольної Суперліги (відео)



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«Дніпро» програв вдома «Прометею» ФБУ

Дніпряни надіслали в ФБУ відео 16-ти суперечливих моментів

Баскетбольний «Дніпро» оскаржує результат домашнього поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги проти «Прометея». 14 жовтня «Прометей» переміг на виїзді в Дніпрі (67:60), захопивши лідерство в чемпіонаті.

У протесті представники «Дніпра» посилаються на «упереджене, непрофесійне суддівство», яке вплинуло на результат гри.

На підтримку претензій «Дніпро» надіслав до ФБУ відео з 16-ти суперечливих, на думку клубу, моментів.