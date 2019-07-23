Форвард збірної України Грицак став найкращим за блок-шотами на ЄвроБаскеті (відео)



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Андрій Грицак ФІБА

Наш баскетболіст робив 3,2 блок-шота за матч на молодіжному чемпіонаті Європи

Форвард молодіжної збірної України U-20 Андрій Грицак став найкращим на минулому чемпіонаті Європи U-20 за блок-шотами.

Один з ключових гравців нашої команди в середньому за матч на турнірі в Тель-Авіві робив по 3.2 блок-шота, що є найкращим індивідуальних показником континентальної першості.

Нагадаємо, збірна України в підсумку фінішувала на чемпіонаті Європи десятою. Наша команда зберегла місце в дивізіоні А на наступний рік.