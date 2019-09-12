«Дніпро» переміг на старті турніру в Туреччині



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Баскетболісти «Дніпра» продовжують готуватися до нового сезону в Туреччині Фейсбук

Команда Дениса Журавльова продовжує підготовку до нового сезону

Баскетбольний «Дніпро» у ході ігрової підготовки до нового сезону стартував напередодні на турнірі в Туреччині. У першому матчі українці перемогли місцевого новачка Суперліги – «Орманспор».

«Орманспор» (Туреччина) – «Дніпро» (Україна) – 65:69 (17:13, 13:19, 21:13, 14:24)

Дніпро: Тимофеєнко 16о+9пд, Шундель 11, Фесенко 10, Закурдаєв 9, Дугат 8, Чумаков 6, Сизов 3, Титов 3, Бондарчук 2, Санон 1.

За майже рівної боротьби господарі більшу частину ігрового часу були попереду. Та в заключній чверті гості відіграли 11 очок відставання та вирвати перемогу – 69:65.

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