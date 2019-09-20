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    «Київ-Баскет» продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів

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    &laquo;Київ-Баскет&raquo; - &laquo;Капфенберг&raquo;&nbsp; - «Київ-Баскет» продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів
    «Київ-Баскет» - «Капфенберг» 
    ФІБА

    Кияни вийшли в другий раунд кваліфікації турніру

    «Київ-Баскет» переміг австрійський «Капфенберг» у другому матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів – 73:63.

    «Київ-Баскет» (Україна) – «Капфенберг» (Австрія) – 73:63 (14:14, 16:18, 27:10, 16:21)

    «Київ-Баскет»: Шеферд (17), Крутоус (15), Едвін (12), Пустозвонов (11), Хілл (10), Петров (4), Джексон (2), Сандул (2), Отверченко, Мусієнко.
    «Капфенберг»: Вуйосевич (24), Джонс (12), Сарлія (12), Брекстон (6), Гамбс (4), Штрітвайзер (3), Хан (2)

    Перший матч - 66:66

    Безумовно, часу між першим та другим матчем для якихось кардинальних змін у команд було надто мало. То ж у першій половині другого поєдинку на майданчику було чимало схожого на перший матч.

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    Господарям заважали певне хвилювання та сумбур у діях. Гості стримали спроби стартового тиску та самі згодом пішли вперед.

    Схоже, у великій перерві тренерський штаб киян відшукав необхідні оргументи. Господарі впевнено почали другу половину. Ігрова перевага дозволила «Київ-Баскету» суттєво змінити результат на табло. На заключну чверть кияни вже мали 15 очок переваги. При цьому вони більше та влучніше атакували кільце суперника, захопивши перевагу й під щитами.

    Надалі «Київ-Баскет» не відпускав контролю за грою, довівши її до логічної перемоги.

    Найрезультативнішим у господарів став Кейсі Шеферд – 17 очок.

    У другому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів «Київ-Баскет» зіграє проти іспанського «Бургоса». Перший матч уже 26 вересня в столичному Палаці спорту. Відповідь за три дні в Іспанії.

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