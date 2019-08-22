«Дніпро» підсилився українцем, обраним під 44-м номером на драфті НБА



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Іссуф Санон - один із найталановитіших молодих баскетболістів України ФБУ

«Дніпро» підсилився українцем, обраним під 44-м номером на драфті НБА

Офіційний сайт «Дніпра» повідомляє про підписання річного контракту з оборонцем збірної України Іссуфом Саноном.

Вихованець «Дніпра» повертається в Україну після двох років у словенській «Олімпії» з Любляни, куди він поїхав в січні 2018-го. Санон готувався до сезону в таборі «Олімпії», однак зараз повертається в рідний клуб.

44-й номер драфту-2018 Санон був одним з лідерів молодіжної збірної України на Євробаскеті U20 в Ізраїлі. У семи матчах Іссуф набирав 18,9 очка і робив 5,6 підбирання в середньому за 32 хвилини на паркеті. Також торік Санон дебютував у національній збірній країни у відборі на Кубок світу-2019.

Повідомляється, що в «Дніпрі» Санон виступатиме під 30-м номером.