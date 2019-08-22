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    Пролунало ім'я американського баскетболіста, якого натуралізують для збірної України

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    Цікаво, Корі Волден хоч знає про існування країни, за яку збирається виступати? - Пролунало ім'я американського баскетболіста, якого натуралізують для збірної України
    Цікаво, Корі Волден хоч знає про існування країни, за яку збирається виступати?
    Планета Баскетбол

    Гравець може стати четвертим афроукраїнцем в історії нашої національної команди

    Новим натуралізованим леґіонером збірної України стане американський оборонець Корі Волден.

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    27-річний Волден був пріоритетною кандидатурою, яку Айнарс Баґатскіс представив на розгляд до Федерації баскетболу України, і вже дав згоду на виступи за українську національну команду. В Федерації баскетболу України кандидатуру схвалили, тому справа залишається лише за паперово-документальною частиною питання.

    188-сантиметровий оборонець є випускником університету Східний Кентуккі, майбутній сезон проведе в сербському «Партизані», з яким підписав контракт цього літа.

    Два попередніх сезони Волден відіграв в «Хапоель» з Холона в Ізраїлі. У минулому сезоні Волден набирав 18,4 очка і робив 5,0 передачі в середньому за гру в матчах ізраїльської ліги, реалізуючи 40% триочкових. У Лізі чемпіонів ФІБА Корі зіграв 11 матчів, набираючи 13,8 очка + 4,0 передачі за 32,7 хвилини на паркеті.

    Американець визнавався MVP чемпіонату Ізраїлю в минулому сезоні, а також вигравав з Холоном Кубок Ізраїлю-2018. До цього Волден виступав у бельгійському «Остенде», з яким у 2017-м оформив чемпіонський дубль (чемпіонат + Кубок Бельгії).

    Передбачається, що Корі стане четвертим натуралізованим американцем в історії збірної України після Стівена Бьортта, Пуха Джетера і Джерома Рендла.

    Втім, раніше лютого наступного року ми його в майці збірної в справі не побачимо - саме тоді команда Баґатскіса почне свій шлях у відборі на Євробаскет-2021.

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    Джерело: Планета Баскетбол

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    Збірна України баскетбол Айнарс Баґатсікс Пух Джетер Джером Рендл Стівен Бьортт
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