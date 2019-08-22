Пролунало ім'я американського баскетболіста, якого натуралізують для збірної України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цікаво, Корі Волден хоч знає про існування країни, за яку збирається виступати? Планета Баскетбол

Гравець може стати четвертим афроукраїнцем в історії нашої національної команди

Новим натуралізованим леґіонером збірної України стане американський оборонець Корі Волден.

27-річний Волден був пріоритетною кандидатурою, яку Айнарс Баґатскіс представив на розгляд до Федерації баскетболу України, і вже дав згоду на виступи за українську національну команду. В Федерації баскетболу України кандидатуру схвалили, тому справа залишається лише за паперово-документальною частиною питання.

188-сантиметровий оборонець є випускником університету Східний Кентуккі, майбутній сезон проведе в сербському «Партизані», з яким підписав контракт цього літа.

Два попередніх сезони Волден відіграв в «Хапоель» з Холона в Ізраїлі. У минулому сезоні Волден набирав 18,4 очка і робив 5,0 передачі в середньому за гру в матчах ізраїльської ліги, реалізуючи 40% триочкових. У Лізі чемпіонів ФІБА Корі зіграв 11 матчів, набираючи 13,8 очка + 4,0 передачі за 32,7 хвилини на паркеті.

Американець визнавався MVP чемпіонату Ізраїлю в минулому сезоні, а також вигравав з Холоном Кубок Ізраїлю-2018. До цього Волден виступав у бельгійському «Остенде», з яким у 2017-м оформив чемпіонський дубль (чемпіонат + Кубок Бельгії).

Передбачається, що Корі стане четвертим натуралізованим американцем в історії збірної України після Стівена Бьортта, Пуха Джетера і Джерома Рендла.

Втім, раніше лютого наступного року ми його в майці збірної в справі не побачимо - саме тоді команда Баґатскіса почне свій шлях у відборі на Євробаскет-2021.

Джерело: Планета Баскетбол