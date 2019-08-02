«Дніпро» проведе тренувальні збори за кордоном



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У ході підготовки до нового сезону володар Кубка України з баскетболу готуватиметься в Туреччині та Литві

Чинний володар Кубка України з баскетболу «Дніпро» оприлюднив програму підготовки до нового сезону.

З відпустки команда вийшла ще 25 липня і вже готується на повну потужність.

Згодом «Дніпро» візьме участь у виїзних підготовчих зборах з контрольними поєдинками в Туреччині та Литві.

У Туреччині збори триватимуть з 19 по 31 серпня. А в Литві «Дніпро» готуватиметься 3-10 вересня.

Нагадаємо, минулого сезону «Дніпро» залишився без нагород чемпіонату України, поступившись «Запоріжжю» в бронзовій серії плей-оф Суперліги.