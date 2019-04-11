«Дніпро» розгромною перемогою скоротив відставання в півфінальній серії Суперліги



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"Дніпро" - "Хімік" Федерація баскетболу України

«Дніпро» впевнено переміг «Хімік» у третьому матчі півфінальної серії плей-оф баскетбольної Суперліги

Успіх господарям принесла беззаперечна перевага на старті зустрічі.

«Дніпро» – «Хімік» - 90:53 (27:2, 20:14, 21:19, 22:18)

«Дніпро»: Мішула (11 + 3 підбирання + 3 передачі), Глєбов (8 + 6 підбирань + 6 передач – 3 втрати), Тимофеєнко (8 + 4 підбирання), Натяжко (6 + 9 підбирань), Вільховецький (3 + 3 передачі + 2 підбирання) – старт, Фесенко (16 + 10 підбирань – 4 втрати), Закурдаєв (12), Шундель (10), Сизов (10 + 8 підбирань + 3 передачі), Кожем’якін (6).

«Хімік»: Антипов (6), Войналович (4), Джонс (4 + 4 підбирання), Едвін (4 + 2 перехоплення + 2 передачі – 3 втрати), Рябчук – старт, Павлов (15 + 4 підбирання), Марченко (15 + 3 підбирання + 3 передачі), Сидоров (5), Козак, Ковальов.

Старт матчу перетворися для южненців на справжній жах. Команда Віталія Степановського перші очки в дебютній чверті набрала лише на... 10-й хвилині! До цього гості встигли пропустити 25 балів і в підсумку завершили стартовий відрізок за рахунку 2:27. Дніпро, в свою чергу, реалізував 11 з 15 кидків з гри (2/5 триочкових) за 9 результативних передач – команда Дениса Журавльова в цей день почувала себе дуже комфортно, інформує ФБУ.

Господарі, до складу яких після травми повернувся Натяжко, продовжили збільшувати перевагу і в другій чверті, вигравши її 21:14. Гості виглядали приреченими і завершили першу половину за 18% реалізації кидків з гри при 0 з 10 дальніх спроб. На велику перерву суперники пішли за шокуючого рахунку 48:16 на користь Дніпра. Всі 10 гравців господарів, які виходили на майданчик в першій половині, встигли відзначитись набраними балами.

На жаль, друга половина стала лише формальністю. «Хімік» не зумів повернутись до гри і вирішив не витрачати сили перед четвертим матчем серії, давши відпочинок своїм лідерам у заключній чверті. «Дніпро», зробивши вбивчий ривок у першій десятихвилинці, домінував протягом всього матчу, який довів до переконливої перемоги з рахунком 90:53.

Четвертий матч серії команди проведуть в суботу, 13 квітня, в Дніпрі о 14:00.