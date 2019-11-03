Ломаченко втратив перше місце в рейтинзі найкращих боксерів світу
Сауль Альварес
independent.co.uk
Українського боксера витіснив мексиканець Сауль Канело Альварес
Українець Василь Ломаченко втратив перше місце в рейтинзі найкращих боксерів світу сучасності за версією vRINGe.com.
Нашого боксера відтіснив мексиканець Сауль Канело Альварес. У останньому бою той переміг нокаутом росіянина Сєргєя Ковальова.
Наразі Альварес володіє чемпіонськими титулами в трьох вагових категоріях: до 72,6 кг (WBA Super/WBA Franchise), до 76,2 кг (WBA Regular) та 79,4 кг (WBO).