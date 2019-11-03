  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ломаченко втратив перше місце в рейтинзі найкращих боксерів світу

    • Розсилка
    Сауль Альварес - Ломаченко втратив перше місце в рейтинзі найкращих боксерів світу
    Сауль Альварес
    independent.co.uk

    Українського боксера витіснив мексиканець Сауль Канело Альварес

    Українець Василь Ломаченко втратив перше місце в рейтинзі найкращих боксерів світу сучасності за версією vRINGe.com.

    Нашого боксера відтіснив мексиканець Сауль Канело Альварес. У останньому бою той переміг нокаутом росіянина Сєргєя Ковальова.

    Наразі Альварес володіє чемпіонськими титулами в трьох вагових категоріях: до 72,6 кг (WBA Super/WBA Franchise), до 76,2 кг (WBA Regular) та 79,4 кг (WBO).

    Читайте також: Мексиканець Канело жорстоко нокаутував росіянина Ковальова (відео)
    бокс Василь Ломаченко Сауль Альварес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ