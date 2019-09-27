«Дніпро» впевнено переміг «Харківські Соколи» на старті баскетбольної Суперліги



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«Дніпро» - «Харківські Соколи» ФБУ

Стартував чемпіонат України з баскетболу сезону-2019/20

Дніпро – Харківськи Соколи 95:57 (19:13, 20:16, 28:19, 28:9)

Дніпро: Дугат 15 + 3 перехоплення, Закурдаєв 10, Глєбов 7, Тимофеєнко 9 + 3 перехоплення, Фесенко 2 - старт; Чумаков 7, Шундель 12 + 5 підбирань + 5 передач, Санон 17, Корнієнко 8 + 5 підбирань, Сизов 5, Бондарчук 3, Дубоненко.

Соколи: Бояркін 11 + 5 передач - 6 втрат, Джексон 14 + 6 втрат, Жаліс 8, Липовцев 0 + 3 підбирання, Тіг 11 + 9 підбирань - старт; Тихонов 3, Козлов 4, Тарасенко 4 + 4 підбирання, Шаповалов 2, Удоденко.

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Гості нав’язали боротьбу лише на стартовому відрізку матчу, повівши 9:2, але потім команда Дениса Журавльова прийшла до тями і поступово, але дуже впевнено набирала оберти. Господарі додали у захисті, організували серію швидких відривів, вийшовши в лідери ще у першій чверті.

Завів команду Іссуф Санон, який став справжнім енерджайзером в цьому матчі. В активі захисника збірної України ефективна робота у захисті та ціла порція хайлайтів, які стали прикрасою матчу.

Щодо самої гри, то Дніпро у жодній чверті не випустив суперника з 20 очок, спровокував у Соколів 22 втрати, 26 очок навбрав у швидких відривах, а лава запасних команди Журавльова поповнила командний доробок 52 набраними балами. Усе це завершилось розгромною поразкою для Соколів, які виявились не готові до битви з зарядженим Дніпром. У команди Володимира Коваля нічого не вдалося у позиійному нападі, а 95 пропущених очок підкреслюють проблеми у захисті у дебютному матчі сезону. Дніпро виграв з рахунком 95:57, стартувавши у новому сезоні з впевненої перемоги.