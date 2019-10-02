«Дніпро» впевнено переміг у першому матчі кваліфікації Кубка Європи ФІБА



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У Могильові «Дніпро» здобув 25 очок переваги перед другим матчем

Баскетбольний «Дніпро» переміг на виїзді «Борисфен» з білоруського Могильова в першому матчі кваліфікації Кубка Європи ФІБА – 101:76.

«Борисфен» (Білорусь) – «Дніпро» (Україна) – 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)

«Дніпро»: Корнієнко (15 очок, 17 підбирань), Закурдаєв (13), Шундель (13), Тимофеєнко (10о, 11пд), Дугат (10), Чумаков (10), Глєбов (8), Санон (7), Фесенко (6), Дубоненко (4), Сизов (3), Бондарчук (2).

Команди боролися на рівних до середини першої чверті. Надалі все чіткіше стала окреслюватися перевага гостей. Особливо помітно це було за реалізацією. До кінця першої половини Дніпро вдвічі перевершив Борисфен за влучністю.

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Господарі по ходу зустрічі так і не змогли відшукати контраргументів, то ж різниця в рахунку і надалі невпинно збільшувалася. У підсумку українці встигли до кінця матчу перетнути позначку в 100 набраних очок. 10 та більше балів за матч набрали одразу шість гравців Дніпра. У Корнієнка та Тимофеєнка дабл-дабли, а взагалі жоден гравець дніпрян не залишився без набраних очок.

Відтак Дніпро зробив комфортний запас перед другим матчем, який відбудеться в СК Шинник 9 жовтня.