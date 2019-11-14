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    «Дніпро» здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА

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    &laquo;Дніпро&raquo; переміг у домашньому єврокубковому матчі &laquo;Київ-Баскет&raquo;&nbsp; - «Дніпро» здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА
    «Дніпро» переміг у домашньому єврокубковому матчі «Київ-Баскет» 
    ФІБА

    Дніпряни переграли в домашньому матчі іншого представника української Суперліги – Київ-Баскет

    Команда Дениса Журавльова провела чудовий заключний відтинок матчу, що дозволило дніпрянам святкувати першу перемогу в цьогорічному розіграшу Кубку Європи ФІБА. 

    «Дніпро» – «Київ-Баскет» – 79:76 (20:20, 17:23, 25:16, 17:17)

    «Дніпро»: Сизов 5 + 6 підбирань, Закурдаєв 13, Тимофеєнко 11 + 6 підбирань, Чумаков 8,  Шундель 6 + 6 передач, Корнієнко 12, Санон 11 + 5 підбирань + 6 втрат, Коломойський, Глєбов 7, Фесенко 6.  

    «Київ-Баскет»: Шепард 17 + 5 підбирань + 5 передач, Близнюк 16 + 5 підбирань + 4 передачі, Крутоус 6, Павлов 8, Коренюк 8 + 5 підбирань, Кондраков, Пустозвонов 10, Едвін 7, Петров 4 + 4 підбирання + 6 передач. 

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    Стартове вкидання виграли гравець Дніпра Ігор Чумаков і господарі паркету одразу помчалися в атаку, проте, перший кидок від Станіслава Тимофеєнка своєї цілі не досяг. Натомість відкрив лік набраним балам у грі ефектним данком новачок гостей зі столиці України – Владислав Коренюк. Кейсі Шепард перевагу своєї команди подвоїв, а господарі перші бали набрали лише з лінії штрафних на третій хвилині гри – двічі точним був Макс Закурдаєв. Надалі комади грали рівно та йшли буквально нога в ногу, не відпускаючи одна одну більше ніж на декілька балів. Після вдалого кидка від дніпрянина Глєбова рахунок став 20:14 на користь команди Журавльова, проте в кінцівці кияни зуміли відіграти відставання та наздогнати своїх суперників – 20:20 після першої десятихвилинки. 

    На старті другого періоду команди почали приділяти більше уваги захисту та грати обережніше, проте краще це вдалося команді Багатскіса, яка й пішла на велику перерву в якості лідера з перевагою у 6 пунктів – 37:43. 

    Дніпряни чудово відіграли стартові хвилини третього періоду і вже за півтори хвилини завдяки двом поспіль влучним дальнім від Закурдаєва повернули на табло ПС Шинник рівний рахунок. Надалі вже «Київ-Баскет» намагався відновити свою перевагу, проте сьогоднішні господарі паркету без бою не здавались та нав’язували команді Багатскіса свою гру. 

    На рівних команди грали практично до завершення матчу: за півтори хвилини до закінчення четвертої чверті Корнієнко скоротив різницю в рахунку до 1 балу на користь гостей, а вже у наступній атаці Тимофеєнко вивів свою команду вперед. За 21 секунду до завершення гри головний тренер гостей зі столиці був вимушений взяти хвилину, проте, завершився тайм-аут перехопленням від Сизова, який і поставив крапку в матчі своїм лей-апом. Гості могли відігратися на останній секунді за рахунок рятівного дальнього від Петрова, однак бігмен власний кидок не влучив – 79:76 – перша перемога «Дніпра» в Єврокубку. 

    баскетбол БК Київ-Баскет БК Дніпро
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