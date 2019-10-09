«Дніпро» зіграє з «Київ-Баскетом» в групі Кубка Європи ФІБА



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«Дніпро» впевнено здолав «Борисфен» ФБУ

Володар Кубка України з баскетболу впевнено здолав кваліфікаційний етап

«Дніпро» і в другому матчі кваліфікації Кубка Європи ФІБА переміг білоруський «Борисфен».

«Дніпро» (Україна) – «Борисфен» (Білорусь) – 81:71 (24:15, 13:15, 25:15, 19:26)

«Дніпро»: Закурдаєв 15, Глєбов 10, Тимофеєнко 9, Дугат 5 + 6 передач + 6 підбирань, Чумаков 6 + 9 підбирань — старт, Санон 12 - 4 втрати, Корнієнко 6 + 17 підбирань, Шундель 11, Дубоненко 3, Сизов 3, Бондарчук 0, Коломойський 0 + 2 передачі

Перший матч - 101:76

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Господарі контролювали гру з самого її початку, заволодівши 9-очковою перевагою ще за підсумками першої чверті і вели у рахунку до завершення першої половини.

«Дніпро» добре рухав м’яч, атакував із непоганим відсотком, намагаючись грати швидко у нападі та агресивно у захисті. Головною проблемою для «Дніпра» стали 13 втрат, яких господарі припустилися ще за першу половину.

«Борисфен» хоч і грав обережніше, але у нападі мав проблеми, реалізувавши лише 28% кидків з гри, що не дозволило їм зачепитись у першій половині.

Друга половина вийшла схожою на першу: господарі впевнено виграли третю чверть, під час якої мали максимальні в цьому матчі 27 очок переваги. Однак втримати концентрацію у заключній десятихвилинці, яка вже була формальністю, команді Дениса Журавльова не вдалося. «Дніпро» дозволив супернику виграти заключний відрізок матчу, але на підсумковому результаті матча та всього протистояння це ніяк не позначилось.

«Дніпро» виграв і другий матч у Борисфена (81:71), забронювавши за собою місце у груповому раунді Кубка Європи ФІБА. В основній частині турніру «Дніпро» зіграє проти «Київ-Баскета», білоруського «Цмокі-Мінськ» та болгарського «Левськи».

Матч «Київ-Баскет» - «Дніпро» в Кубку Європи ФІБА відбудеться в столичному Палаці спорту вже 23 жовтня.