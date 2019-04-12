Визначився перший фіналіст баскетбольної Суперліги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Київ-Баскет» – «Запоріжжя» Федерація баскетболу України

«Київ-Баскет» зіграє в вирішальній серії за «золото» чемпіонату України

Столичний «Київ-Баскет» переміг вдома «Запоріжжя» в четвертому матчі півфінальної серії баскетбольної Суперліги. Відтак кияни перемогли в серії з рахунком 3:1 та вийшли до фіналу.

Суперник «Київ-Баскета» по фіналу визначиться в парі «Дніпро» - «Хімік». Наразі після трьох матчів рахунок там 2:1 на користь южненців.

«Київ-Баскет» – «Запоріжжя» – 89:81 (25:30, 27:17, 16:22, 21:12)

«Київ-Баскет»: Крік (17 очок), Крутоус (15), Нванкво (13+7 підбирань), Петров (9+10), Латкович (9+5), Луценко (7), Сандул (6+5), Горобченко (6), Челован (4), Носков (3).

«Запоріжжя»: Трент (15+5), Холтон (14), Шевченко (12), Кіндал (10), Овдєєнко (9), Пресслі (8+9), Буц (8), Кондраков (5).

Розпочалась півфінальна гра у Києві з виграного вкидання господарями паркету, які одразу ж кинулись в атаку та наткнулись на фол від лідера запоріжців – Маліка Трента. Релізував ж два штрафних і тим самим відкрив рахунок у грі легіонер Києва – Моріс Крік. Проте, вже в наступний атаці ветеран гостей Станіслав Овдеєнко вивів вперед свою команду влучним дальнім кидком, на що тією ж монетою відповів і бігмен Києва – Нванкво. Наступні 5 хвилин на паркеті точилася рівна боротьба, аж поки після медіа тайм-ауту команда Валерія Плеханова все ж змогла реалізувати невеликий відрив зусиллями Овдеєнка та Буца. Перша ж чверь завелишася за рахунку 25:30 на користь гостей, інформує ФБУ.

Дві хвилини на старті другої десятихвилинки знадобилося команді Євгена Мурзіна аби зрівняти рахунок в матчі, а ще через декілька зусиллями Петрова кияни вийшли вперед та не віддали свою перевагу до завершення першої половини гри – 52:47.

Третій період команди розпочали рівно та по черзі влучали свої кидки, проте після дальнього від Антона Буца запоріжці все ж змогли наблизитися до своїх суперників на відстань лише у одну влучну атаку. Ще за декілька хвилин молодий Шевченко влучив ефектний триочковий для свої команди та вивів «Запоріжжя» вперед у рахунку. За дві хвилини до завершення періоду різниця в рахунку вже складала 6 балів на користь гостей, проте проти був лігеонер киян Латкович, який спочатку влучив три, а після цього заробив на собі фол та влучив два штрафні кидки. 68:69.

Остання ж десятихвилинка пройшла за домінування господарів, які зуміли краще налаштуватися на клатч-тайм. За стартові 4 хвилини на двох команди набрали лише 2 бали, після чого лідери Києва Крутоус та Крік збільшили перевагу своєї команди до 9 балів. Запоріжці мали шанс відігратися, коли Холтон забив після проходу за 3 хвилини до завершення основого часу, але команда Євгена Мурзіна була сильнішою. 89:81 – «Київ-Баскет» перший фіналіст Суперліги сезону-2018/19.