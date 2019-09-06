«Ми були на правильному шляху»: неаргументовано відставлений тренер зворушливо попрощався з «Карпатами»



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Олександр Чижевський користувався довірою ультрас Іван Вербицький

Олександр Чижевський певен, що команда під керівництвом його тренерського штабу прогресувала

Без особливих на те підстав звільнений з посади головного тренера львівських «Карпат» Олександр Чижевський написав на власній сторінці у «Фейсбуку» зворушливе звернення до вболівальників і персоналу клубу.

«Сьогодні попрощався зі своїм рідним клубом «Карпати», якому віддав частину свого життя – 10 років як футболіст, починаючи з відродження команди, і вісім років на посаді тренера (пройшов шлях з академії до першої команди, на посаді головного тренера).

Хочу подякувати всім, хто мені допомагав на початках та впродовж тренерської діяльності в «Карпатах». Я багато чого навчився поруч із кожним з вас. Дякую за підтримку і критику, яка допомагала мені робити правильні висновки.

Хочу запевнити, що я ні секунду не шкодую за цей короткий проведений час в основній команді на посаді головного тренера. Ми виконали завдання – зберегли місце в Прем’єр-лізі. Я знаю, мій тренерський штаб був на правильному шляху . Команда з кожною грою прогресувала. Хто що б не говорив мені, ніхто мене не переконає, що це не так. Створили хорошу атмосферу всередині колективу, якої до цього не було. Нам вдалося трішки повернути карпатівський дух, який був притаманний команді в 1990-2000 роках.

Новому тренерському штабу хочу побажати успіхів на зелених полях і на далі продовжувати формувати боєздатний колектив, який буде приносити радість вболівальникам своїми перемогами, тому що львівський вболівальник – найкращий!

Щиро дякую усім прихильникам і фанам цього славного клубу, який завжди буде частиною мого життя.

До зустрічі! Слава Україні!»

Нагадаємо, що ультрас «Карпат» у відкритій заяві висловили Чижевському підтримку і натякнули, що ініціатором змін є футбольний агент Вадим Шаблій.