Долгополов втратив чотири позиції в рейтингу ATP, Стаховський - піднявся на три сходинки



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Олександр Долгополов

У свою чергу Новак Джокович піднявся на шосту сходинку рейтингу ATP

За підсумками «Мастерса» в Цинциннаті його чемпіон Новак Джокович піднявся на шосту сходинку рейтингу ATP.

Давід Гоффен, який пробився у півфінал, пробився в топ-10.

Минулорічний чемпіон Григор Димитров втратив три позиції, а торішній фіналіст Нік Кіріос - 12.

Обидва програли в третьому колі.

Олександр Долгополов втратив чотири позиції і опустився на 86-е місце.

Сергій Стаховський піднявся на три пункти і тепер 138-й.

Рейтинг АTP станом на 20 cерпня

1 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 10040

2 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 7080

3 (3) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 5500

4 (4) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4845

5 (6) Кевін Андерсон (ПАР) - 4615

6 (10) Новак Джокович (Сербія) - 4445

6 (7) Марін Чілич (Хорватія) - 4445

8 (5) Григор Димитров (Болгарія) - 3790

9 (8) Домінік Тім (Австрія) - 3485

10 (11) Давід Гоффен (Бельгія) - 3435

...

86 (82) Олександр Долгополов (Україна) - 655

138 (141) Сергій Стаховський (Україна) - 441

Джерело: ua.tribuna.com