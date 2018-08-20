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    Долгополов втратив чотири позиції в рейтингу ATP, Стаховський - піднявся на три сходинки

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    Олександр Долгополов - Долгополов втратив чотири позиції в рейтингу ATP, Стаховський - піднявся на три сходинки
    Олександр Долгополов

    У свою чергу Новак Джокович піднявся на шосту сходинку рейтингу ATP

    За підсумками «Мастерса» в Цинциннаті його чемпіон Новак Джокович піднявся на шосту сходинку рейтингу ATP.

    Давід Гоффен, який пробився у півфінал, пробився в топ-10.

    Минулорічний чемпіон Григор Димитров втратив три позиції, а торішній фіналіст Нік Кіріос - 12.

    Обидва програли в третьому колі.

    Олександр Долгополов втратив чотири позиції і опустився на 86-е місце.

    Сергій Стаховський піднявся на три пункти і тепер 138-й.

    Рейтинг АTP станом на 20 cерпня

    1 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 10040
    2 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 7080
    3 (3) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 5500
    4 (4) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4845
    5 (6) Кевін Андерсон (ПАР) - 4615
    6 (10) Новак Джокович (Сербія) - 4445
    6 (7) Марін Чілич (Хорватія) - 4445
    8 (5) Григор Димитров (Болгарія) - 3790
    9 (8) Домінік Тім (Австрія) - 3485
    10 (11) Давід Гоффен (Бельгія) - 3435
    ...
    86 (82) Олександр Долгополов (Україна) - 655
    138 (141) Сергій Стаховський (Україна) - 441

    Джерело: ua.tribuna.com

    Сергій Стаховський теніс Олександр Долгополов
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