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    «Донбас» виграв регулярний чемпіонат УХЛ

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    «Донбас» виграв регулярний чемпіонат УХЛ
    УХЛ

    2 березня стартує плей-оф

    У Дружківці в матчі 40-го туру чемпіонату Української хокейної ліги за перше місце в регулярному чемпіонаті зійшлися лідери турнірної таблиці.

    «Донбас» мінімально обіграв «Кременчук» (3:2) і завершив регулярний чемпіонат на першому місці.


    2-го березня о 14:30 матчем «Крижаних Вовків» з «Дніпром» розпочнеться плей-оф поточного сезону УХЛ, повідомляє офіційний сайт змагань. 3-го числа о 14:20 перший поєдинок свого протистояння проведуть МХК «Динамо» і «Білий Барс».

    Чвертьфінали плей-оф УХЛ пройдуть до двох перемог однієї з команд. Перший матч відбудеться на майданчиках київського і харківського клубів, а потім чвертьфінальні серії переїдуть в Херсон і Білу Церкву, де, в разі потреби, будуть зіграні треті вирішальні поєдинки.

    «Донбас» і «Кременчук» автоматично потрапляють до півфіналу плей-оф. Серії цієї стадії пройдуть до чотирьох перемог однієї з команд. У фінальній серії плей-оф команди також зіграють до чотирьох перемог одного з клубів.

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    хокей
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