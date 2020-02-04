Донька Майка Тайсона мріє стати тенісисткою та займається у тренера сестер Вільямс



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Мілана Тайсон - майбутня зірка світового тенісу

Тайсон став своїм у тенісній тусовці

12-річна Мілана Тайсон – донька легенди світового боксу Майка Тайсона – вирішила стати професійною тенісисткою.

Зірковий тато хоббі своєї донечки усіляко плекає, тому залучив до тренування Мілани топового тренера.

З нею займається не хто-небудь, а сам Патрік Муратоглу, який тренує сестер Вільямс, а також Корі Гауфф – 15-річну сенсацію жіночого професійного тенісу, що на Australian Open 2020 дійшла до 4 кола змагань та отримала чудову пресу.

На повторення або перевершення цих результатів сподівається у скорому часі й сам Тайсон. Більше того, він активно допомагає донечці та став своїм у тенісній тусовці.

Хтозна, може, колись Залізний Майк отримає естафету від Річарда Вільямса – батька славетних тенісисток - того самого знаменитого похмурого глядача-ворчуна на трибунах тенісних арен.

Нагадаємо, всього у Тайсон 8 дітей.

Джерело: Eurosport.ru