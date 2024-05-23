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Допінг потрапив в організм через секс. Як фехтувальниця з Франції змогла уникнути дискваліфікації

Христина Жиренко
glavcom.ua
Допінг потрапив в організм через секс. Як фехтувальниця з Франції змогла уникнути дискваліфікації
Ізаора зможе взяти участь в Олімпіаді в Парижі

32-річна рапіристка зуміла довести, що причиною потрапляння в її організм забороненої речовини став «обмін тілесними рідинами»

Французька фехтувальниця Ізаора Тібюс повністю виправдана антидопінговим трибуналом Міжнародної федерації фехтування після позитивного тесту на залишок, зданого в січні цього року на етапі Кубка світу в Парижі.

32-річна рапіристка зуміла довести, що причиною потрапляння в її організм забороненої речовини став «обмін тілесними рідинами» з бойфрендом – американським фехтувальником Рейсом Імбоденом, який нещодавно завершив кар'єру. Якщо WADA не заперечить вердикт міжнародної федерації, Ізаора зможе взяти участь в Олімпіаді в Парижі, де є претенденткою на медалі в особистому та командному турнірах.

«Важливо, щоб моя невинуватість була визнана офіційно. З семи років я займалася фехтуванням майже щодня, і втрачати олімпійський шанс було б психологічно дуже важко. Виправдання принесло мені багато емоцій та багато радості. Я зазнала колосального полегшення після всіх переживань, які перенесла останніми місяцями», – зазначила Тібюс в інтерв'ю AFP.

Задля доказу ненавмисного зараження спортсменка залучила професора токсикології Жан-Клода Альвареса. Він досліджував волосся Ізаори та Рейса, виявивши високий вміст анаболічного агента у пробі партнера. Крім того, Імбоден навмисно прийняв ліки, після чого довго цілував свою подругу. Внаслідок цього експерименту в організмі дівчата знову знайшли допінг.

У разі апеляції WADA, точку в цій справі поставить спортивний арбітраж CAS.

Теги: допінг Фехтування

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