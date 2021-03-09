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    Новий президент «Барселони» назвав трансферні пріоритети

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    Жоан Лапорта повернувся до рідного клубу - Новий президент «Барселони» назвав трансферні пріоритети
    Жоан Лапорта повернувся до рідного клубу
    фото з відкритих джерел

    Жоан Лапорта Хоче бачити в команді Серхіо Агуеро та Давида Алабу

    Новоспечений президент «Барселони» Жоан Лапорта позначив перші трансферні цілі на чолі каталонського клубу. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

    Синьо-гранатові докладуть максимум зусиль для підписання нападника «Манчестер Сіті» Серхіо Агуеро і захисника мюнхенської «Баварії» Давида Алаби. Обидва футболісти цього літа стануть вільними агентами і зможуть приєднатися до нових клубів на безкоштовній основі. Саме тому Лапорта ставить Алабу і Агуеро в пріоритет у списку трансферних цілей.

    Каталонський клуб вже контактував з агентами австрійського захисника і аргентинського нападника.

    На Алабу також претендують мадридський «Реал», «Парі Сен-Жермен» і лондонський «Челсі». Раніше австрієць відмовився продовжувати контракт з «Баварією», висунувши дуже великі фінансові умови.

    У послугах Агуеро зацікавлені міланський «Інтер» і туринський «Ювентус». Аргентинець останнім часом довго заліковував травму і почав тренуватися усього місяць тому.

    В плани «Барселони» також входить бразилець Неймар з «Парі Сен-Жермен». Він повернеться до каталонського клубу лише у випадку, якщо там залишиться Ліонель Мессі. Але, схоже на все, капітан «синьо-гранатових» влітку залишить клуб вільним агентом.

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      Теги: Ліонель Мессі президент ФК Барселона
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