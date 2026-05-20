ФІБА довічно дискваліфікувала двох українських баскетболістів

Артем Худолєєв
Дисциплінарна комісія ФІБА визнала Кольченка та Приймака винними у маніпулюванні результатами матчів
фото: ФБУ
Розслідування ФІБА встановило причетність українців до маніпуляцій у матчах клубів Naic Aces (Філіппіни) та Adroit (Сінгапур)

ФІБА довічно дискваліфікувала українських баскетболістів Олександра Кольченка та Сергія Приймака. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Дисциплінарна комісія ФІБА визнала українських баскетболістів Олександра Кольченка та Сергія Приймака винними у маніпулюванні результатами матчів, ставках на баскетбольні змагання та порушенні обов'язку повідомляти про відомі факти корупції. Обидвох дискваліфіковано довічно.

Розслідування ФІБА встановило причетність гравців до маніпуляцій у матчах клубів Naic Aces (Філіппіни) та Adroit (Сінгапур) протягом сезонів 2024 та 2024–2025 років, у тому числі у двох іграх Champions League East Asia в травні 2025 року.

Дисциплінарна комісія ФІБА застосувала до обох гравців наступні санкції:

  • довічну заборону на участь у будь-яких або всіх заходах ФІБА та пов'язаних із ФІБА заходах у якості гравця (включно з будь-якими змаганнями, визнаними ФІБА);
  • довічну заборону на виконання будь-яких функцій [крім функцій гравця] у будь-яких або всіх заходах ФІБА та пов'язаних із ФІБА заходах (включно з будь-якими змаганнями, визнаними ФІБА).

Вказані санкції розповсюджуються на змагання в Україні, в тому числі, аматорські.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
