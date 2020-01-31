Досвідчений львів’янин став тренером збірної України з водного поло



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Зінкевич очолює національну збірну не вперше Федерація водного поло України

Наразі Ігор Зінкевич працюватиме в статусі виконувача обов’язки

Наказом Федерації водного поло України № 1 від 30 січня Ігоря Зінкевича призначено на посаду виконувача обов'язки головного тренера чоловічої національної збірної команди України з водного поло.

До 5 лютого Зінкевич повинен надати Федерації свої пропозиції щодо тренерського штабу та програму підготовки національної збірної команди України на 2020 рік.

Зазначимо, що Ігор Зінкевич вже має досвід роботи з національними збірними України: він був головним тренером збірної у 1998-2000 роках, асистентом головного тренера – у 2000-2004 роках, а також головним тренером молодіжної збірної у 1996-1999 роках. Зінкевич є багаторічним наставником львівського «Динамо». Має відзнаку «Заслужений працівник у галузі фізичної культури та спорту».

Найближчими офіційними змаганнями у чоловічої національної збірної України є ігри Світової Ліги: 17 березня 2020 року – з Францією, 14 квітня – з Нідерландами, а 28 квітня – з Грузією.

Читайте також: Збірна України з олімпійського виду спорту відмовилася від поїздки на чемпіонат світу в Росію