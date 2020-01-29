Збірна України з олімпійського виду спорту відмовилася від поїздки на чемпіонат світу в Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антон Дукач не змагатиметься на території країни-окупанта Вікіпедія

Схожий прецедент – перший в нашій історії

Українські санкарі не виступлять на чемпіонаті світу-2020, який відбудеться в Сочі (РФ).

За словами виконавчого директора Федерації санного спорту Росії Станіслава Тюріна, заявка від української федерації не надійшла. Те ж саме стосується і представників Канади.

«За підсумками завершення офіційного терміну подачі заявок у чемпіонаті світу візьмуть участь спортсмени з 20-ти країн. З числа провідних команд світу в змаганні не виступлять тільки санкарі з Канади. Всі інші провідні збірні будуть представлені на трасі в Сочі. На чемпіонат світу приїде близько 200 спортсменів і тренерів.

Не надходило заявок від федерацій України та Китаю. Чим викликана відмова української федерації, сказати складно».

Чемпіонат світу-2020 із санного спорту відбудеться 14-16 лютого.

Читайте також: Відомий український хокеїст захоплюється Путіним у соцмережах