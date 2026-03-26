Президент викрив цинічний бартер Путіна: подробиці

Володимир Зеленський заявив про пряму розвідувальну підтримку Ірану з боку Росії

Росія використовує розвідувальну підтримку Ірану як інструмент маніпуляції, намагаючись змусити Сполучені Штати припинити обмін даними з Україною. Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю агентству Reuters, інформує «Главком».

За словами президента, Україна має докази від власних спецслужб про те, що Москва активно надає розвідувальну допомогу Тегерану. При цьому Кремль намагається нав'язати Вашингтону цинічний обмін.

«У нас є докази від наших розвідувальних служб. Росія робить це, заявляючи: «Ми не надаватимемо розвідувальні дані Ірану, якщо Америка припинить ділитися розвідувальними даними з Україною». Хіба це не шантаж? Безумовно», – заявив президент Володимир Зеленський.

Росія, на його словами, все одно ділилася розвідувальними даними.

«Вони представляють це як розмінну монету в цій грі. Чи може це спонукати США призупинити обмін даними? Ймовірно. Це залежить від умов на Близькому Сході та того, як розгортатиметься ця операція», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на кожен напад Росії. В інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що в умовах ослаблення глобального санкційного тиску Київ змушений застосовувати власні методи впливу на агресора. Глава держави визнав, що міжнародний тиск на Росію поступово зменшується, а в санкційній політиці партнерів спостерігаються тривожні зміни. Проте Україна має альтернативу – власні далекобійні засоби ураження, які стають ефективною відповіддю на терор.

«Главком» писав, що Російська Федерація продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Глава держави підкреслив, що за умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу. Він додав, що Київ відповідатиму на кожну атаку ворога.

До слова, президент повідомляв, що Російська Федерація готує операцію проти систем водопостачання України. Глава держави наголосив, що кожна громада має відповідально поставитися до захисту таких об’єктів.