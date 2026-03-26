Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент викрив цинічний бартер Путіна: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Президент викрив цинічний бартер Путіна: подробиці
Зеленський дав інтерв'ю закордонним медіа
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський заявив про пряму розвідувальну підтримку Ірану з боку Росії

Росія використовує розвідувальну підтримку Ірану як інструмент маніпуляції, намагаючись змусити Сполучені Штати припинити обмін даними з Україною. Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю агентству Reuters, інформує «Главком».

За словами президента, Україна має докази від власних спецслужб про те, що Москва активно надає розвідувальну допомогу Тегерану. При цьому Кремль намагається нав'язати Вашингтону цинічний обмін.

«У нас є докази від наших розвідувальних служб. Росія робить це, заявляючи: «Ми не надаватимемо розвідувальні дані Ірану, якщо Америка припинить ділитися розвідувальними даними з Україною». Хіба це не шантаж? Безумовно», – заявив президент Володимир Зеленський.

Росія, на його словами, все одно ділилася розвідувальними даними.

«Вони представляють це як розмінну монету в цій грі. Чи може це спонукати США призупинити обмін даними? Ймовірно. Це залежить від умов на Близькому Сході та того, як розгортатиметься ця операція», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на кожен напад Росії. В інтерв'ю агентству Reuters він зазначив, що в умовах ослаблення глобального санкційного тиску Київ змушений застосовувати власні методи впливу на агресора. Глава держави визнав, що міжнародний тиск на Росію поступово зменшується, а в санкційній політиці партнерів спостерігаються тривожні зміни. Проте Україна має альтернативу – власні далекобійні засоби ураження, які стають ефективною відповіддю на терор.

«Главком» писав, що Російська Федерація продовжує другий етап зимової операції ударів по Україні. Цілями є водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Глава держави підкреслив, що за умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу. Він додав, що Київ відповідатиму на кожну атаку ворога.

До слова, президент повідомляв, що Російська Федерація готує операцію проти систем водопостачання України. Глава держави наголосив, що кожна громада має відповідально поставитися до захисту таких об’єктів.

Теги: путін росія розвідка Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua