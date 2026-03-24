Родина боксерки з США, яка була введена в штучну кому, повідомила про стан її здоров'я

Ісіс Сіо була госпіталізована після нокауту в першому раунді в поєдинку проти Джослін Камарільо

Стан 19-річної американської боксерки Ісіс Сіо покращився, але вона все ще знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, повідомили сім'я та команда спортсменки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Сіо була госпіталізована після нокауту в першому раунді в поєдинку проти Джослін Камарільо 21 березня 2026 року і була введена у штучну кому.

«В даний момент Ісіс залишається у відділенні інтенсивної терапії, але вона відключена від системи вентиляції легень, і ми сподіваємось на подальший прогрес. Ми чекаємо на новини від її лікарів. Наразі за нею спостерігають фахівці трьох різних відділень, які ретельно відстежують її стан. Ми щиро цінуємо підтримку, думки та молитви у цей тяжкий час», – йдеться у заяві родини та команди дівчини.

У минулому бою Ісіс Сіо теж програла нокаутом, але тоді це був удар по корпусу, і її рішення повернутися на ринг не було поспішним та необдуманим.

«Ісіс – дисциплінована та підготовлена ​​спортсменка, яка ретельно оцінює можливості. Її рішення провести бій 21 березня проти Джослін Камарільйо було ретельно обдуманим», – зазначається у повідомленні.

