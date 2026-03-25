Легендарний лижник Клебо заявив, що хоче виступити на Олімпіаді-2034
На Олімпіаді-2026 Клебо здобув шість золотих нагород
Норвезький лижник, 11-разовий олімпійський чемпіон Йоханнес Клебо планує виступити на Олімпійських іграх 2034 року в Солт-Лейк-Сіті (США). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC Sports.
У 2030 році зимова Олімпіада пройде у Французьких Альпах.
«Виступити на Олімпіаді 2034 року? Це справді звучить привабливо. Останні чотири роки я тренуюся на висоті в Парк-Сіті (місто поруч з Солт-Лейк-Сіті – «Главком»), а мій фізіотерапевт живе за п'ять хвилин від Солджер-Холлоу, де проходитиме Олімпіада. Так що я напевно думаю про це. Якщо нам вдасться правильно підготувати мій організм і залишиться мотивація, то, гадаю, це буде можливо. Але ще далеко», – сказав Клебо.
29-річний Клебо є 11-кратним олімпійським чемпіоном – це рекорд зимових Ігор. На Олімпіаді-2026 він здобув шість золотих нагород.
Також норвежець є 15-кратним чемпіоном світу.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
