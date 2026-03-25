Легендарний лижник Клебо заявив, що хоче виступити на Олімпіаді-2034

На Олімпіаді-2026 Клебо здобув шість золотих нагород

Норвезький лижник, 11-разовий олімпійський чемпіон Йоханнес Клебо планує виступити на Олімпійських іграх 2034 року в Солт-Лейк-Сіті (США). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC Sports.

У 2030 році зимова Олімпіада пройде у Французьких Альпах.

«Виступити на Олімпіаді 2034 року? Це справді звучить привабливо. Останні чотири роки я тренуюся на висоті в Парк-Сіті (місто поруч з Солт-Лейк-Сіті – «Главком»), а мій фізіотерапевт живе за п'ять хвилин від Солджер-Холлоу, де проходитиме Олімпіада. Так що я напевно думаю про це. Якщо нам вдасться правильно підготувати мій організм і залишиться мотивація, то, гадаю, це буде можливо. Але ще далеко», – сказав Клебо.

29-річний Клебо є 11-кратним олімпійським чемпіоном – це рекорд зимових Ігор. На Олімпіаді-2026 він здобув шість золотих нагород.

Також норвежець є 15-кратним чемпіоном світу.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

