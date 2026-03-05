У Росії тренерка і вершниця погоріли на жорстокому поводженні з конем: деталі скандалу

Плетньова отримала усунення від змагань терміном на один рік

Вершницю Плетньов та тренерка Якубович після тренування жорстоко поводилися з конем Рамзаном

Бюро Федерації кінного спорту Росії (ФКСР) ухвалило рішення усунути від змагань вершницю Єлизавету Плетньову та тренерку Катерину Якубович за жорстоке поводження з конем. Про це інформує «Главком».

20 грудня 2025 року в одному з підмосковних кінних клубів після тренування був побитий кінь на прізвисько Рамзан. В інтернеті з'явився відеозапис побиття батогом прив'язаної до стовпа тварини, яка, намагаючись врятуватися від побоїв, сильно вдарилася головою об стовп.

За рішенням ФКСР, Плетньова отримала усунення від змагань терміном на один рік, Якубович – на два.

Варто зазначити, що тренерку Якубович наприкінці січня 2026 року виключили з членів Федерації кінного спорту Росії.

Федерація кінного спорту Росії також звернулася до правоохоронних органів із проханням розібратися у ситуації зі побиттям коня Рамзан.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.