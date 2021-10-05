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    Друга країна відмовилася від проведення клубного чемпіонату світу з футболу

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    Останнім переможцем клубного чемпіонату світу стала німецька &laquo;Баварія&raquo; - Друга країна відмовилася від проведення клубного чемпіонату світу з футболу
    Останнім переможцем клубного чемпіонату світу стала німецька «Баварія»
    Фото з відкритих джерел

    Слідом за Японією, змагання не буде проводити й Південно-Африканська Республіка

    ПАР відмовилася від проведення клубного чемпіонату світу з футболу. Організатори послалися на високу захворюваність коронавірусом і низькі темпи вакцинації. У національній федерації футболу підкреслили, що турнір міг бути проведений тільки в тому випадку, якби кількість щеплених людей у країні досягла 70%. На цей час вакциновано лише 33% південноафриканців, повідомляє ВВС.

    Крім того, ПАР перебуває в так званому «червоному списку» країн – влада Великобританії не рекомендує відвідувати ці держави. А лондонський «Челсі», нагадаємо, є чинним переможцем європейської Ліги чемпіонів.

    Раніше через проблеми з Covid-19 від організації клубного чемпіонату світу відмовилася Японія. Наразі претендентом на проведення змагань залишилися Об’єднані Арабські Емірати.

    Попередній чемпіонат світу серед клубів пройшов у Катарі в лютому цього року. Чемпіоном стала мюнхенська «Баварія», яка у фіналі переграла мексиканський «Тігрес».

    Турнір проводиться з 2000 року. Найбільше титулів у ньому здобув мадридський «Реал». У нього чотири трофеї. З неєвропейських команд турнір вигравали тільки три представника Південної Америки – бразильські «Корінтіанс» (у 2000 і 2012 роках), «Сан-Паулу» (2005), «Інтернасьонал» (2006).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу
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    Друга країна відмовилася від проведення клубного чемпіонату світу з футболу