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    Збірна України з футболу зібралася в повному складі

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    Національна команда розпочала тренувальний збір - Збірна України з футболу зібралася в повному складі
    Національна команда розпочала тренувальний збір
    Фото: Українська асоціація футболу

    Останніми до табору національної команди прибули Ярмоленко та Харатін

    Збірна України, якій 9-го та 12-го жовтня належить провести матчі відбірного турніру чемпіонату світу проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини, тренується в повному складі. Останніми на збір прибули півзахисники Андрій Ярмоленко й Ігор Харатін. Гравець «Вест Гема» встиг ще на вечірнє тренування 4 жовтня, а футболіст «Легії» приєднався до команди вранці наступного дня.

    Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, команда привітала Миколу Шапаренко з днем народження, а в.о. головного тренера національної команди Олександр Петраков подарував імениннику футболку з автографами всіх партнерів та номером 23. Саме стільки років виповнилося півзахиснику «Динамо».

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    Збірна України з футболу зібралася в повному складі
    Збірна України з футболу зібралася в повному складі
    Збірна України з футболу зібралася в повному складі
    Збірна України з футболу зібралася в повному складі
    Збірна України з футболу зібралася в повному складі
    Збірна України з футболу зібралася в повному складі
    Збірна України з футболу зібралася в повному складі
    Збірна України з футболу зібралася в повному складі
    Збірна України з футболу зібралася в повному складі

    Нагадаємо, у жовтневих матчах збірної не зможуть взяти участь травмовані Олександр Зінченко, Віталій Буяльський і Віталій Миколенко.

    Склад національної збірної України

    Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Георгій Бущан («Динамо» Київ), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

    Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі — «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

    Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі — «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Сергій Булеца («Зоря» Луганськ), Олександр Піхальонок («Дніпро-1» Дніпро), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Ігор Харатін («Легія», Польща).

    Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Збірна України з футболу зібралася в повному складі