Названо футбольні клуби з найдорожчими складами

Найдорожчі гравці зібрані в англійських «Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед»

Центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті оприлюднив оновлений список клубів з найдорожчими футболістами. Розглядалися команди з п'яти провідних європейських чемпіонатів: англійської Прем'єр-ліги, іспанської Прімери, німецької Бундесліги, італійської Серії А та французької Ліги 1.

Виявилося, що найдорожчий склад має англійський «Манчестер Сіті». Загальна вартість його футболістів склала €1,28 млрд. У трійку лідерів також увійшли «Манчестер Юнайтед» (більш €1,2 млрд) і «Челсі» (більш € 900 млн). Примітно, що найбагатший клуб у світі, «Парі Сен-Жермен», де грають Ліонель Мессі, Неймар і Кіліан Мбаппе, розмістився лише на восьмій позиції.

Топ-10 клубів з найдорожчими складами:

1. «Манчестер Сіті» (Англія) – €1,280 млрд

2. «Манчестер Юнайтед» (Англія) – €1,214 млрд

3. «Челсі» (Англія) – €946 млн

4. «Барселона» (Іспанія) – €896 млн

5. «Баварія» (Німеччина) – €890 млн

6. «Ліверпуль» (Англія) – €868 млн

7. «Реал» (Іспанія) – €846 млн

8. «Парі Сен-Жермен» (Франція) – €808 млн

9. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – €687 млн

10. «Атлетіко» (Іспанія) – €662 млн.