  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Названо футбольні клуби з найдорожчими складами

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Склад&nbsp;&laquo;Манчестер Сіті&raquo; є найдорожчим у світі - Названо футбольні клуби з найдорожчими складами
    Склад «Манчестер Сіті» є найдорожчим у світі
    Фото з відкритих джерел

    Найдорожчі гравці зібрані в англійських «Манчестер Сіті» та «Манчестер Юнайтед»

    Центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті оприлюднив оновлений список клубів з найдорожчими футболістами. Розглядалися команди з п'яти провідних європейських чемпіонатів: англійської Прем'єр-ліги, іспанської Прімери, німецької Бундесліги, італійської Серії А та французької Ліги 1.

    Виявилося, що найдорожчий склад має англійський «Манчестер Сіті». Загальна вартість його футболістів склала €1,28 млрд. У трійку лідерів також увійшли «Манчестер Юнайтед» (більш €1,2 млрд) і «Челсі» (більш € 900 млн). Примітно, що найбагатший клуб у світі, «Парі Сен-Жермен», де грають Ліонель Мессі, Неймар і Кіліан Мбаппе, розмістився лише на восьмій позиції.

    Топ-10 клубів з найдорожчими складами:

    1. «Манчестер Сіті» (Англія) – €1,280 млрд

    2. «Манчестер Юнайтед» (Англія) – €1,214 млрд

    3. «Челсі» (Англія) – €946 млн

    4. «Барселона» (Іспанія) – €896 млн

    5. «Баварія» (Німеччина) – €890 млн

    6. «Ліверпуль» (Англія) – €868 млн

    7. «Реал» (Іспанія) – €846 млн

    8. «Парі Сен-Жермен» (Франція) – €808 млн

    9. «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – €687 млн

    10. «Атлетіко» (Іспанія) – €662 млн.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названо футбольні клуби з найдорожчими складами