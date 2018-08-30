Друга презентація за місяць: «Леганес» представив Луніна (відео)
-
Розсилка
Український воротар ознайомився з новим тимчасовим клубом
У четвер, 30 серпня, на спеціальному заході іспанський «Леганес» представив воротаря збірної України Андрія Луніна в якості свого футболіста.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Нагадаємо, що «Реал» віддав «Леганесу» українця в оренду до кінця сезону-2018/19.
У новій команді український футболіст виступатиме під номером 29.
Andriy Lunin: "Estoy muy contento de ser pepinero esta temporada". #BienvenidoLunin pic.twitter.com/X0gpxWRXvC— C.D. Leganés (@CDLeganes) 30 серпня 2018 р.
Утім, його дебют за нову команду може відбутися не раніше середини вересня. У суботу «Леганес» зіграє на виїзді проти «Реалу», а за умовами орендного договору Лунін не має права виступати проти мадридців.
Отже, вперше можна буде побачити Андрія у складі нового клубу, можливо, лише після паузи на матчі національних збірних.
Зокрема, 16 вересня «Леганес» прийме «Вільярреал».