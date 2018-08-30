Друга презентація за місяць: «Леганес» представив Луніна (відео)



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Андрій Лунін

Український воротар ознайомився з новим тимчасовим клубом

У четвер, 30 серпня, на спеціальному заході іспанський «Леганес» представив воротаря збірної України Андрія Луніна в якості свого футболіста.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Нагадаємо, що «Реал» віддав «Леганесу» українця в оренду до кінця сезону-2018/19.

У новій команді український футболіст виступатиме під номером 29.

Утім, його дебют за нову команду може відбутися не раніше середини вересня. У суботу «Леганес» зіграє на виїзді проти «Реалу», а за умовами орендного договору Лунін не має права виступати проти мадридців.

Отже, вперше можна буде побачити Андрія у складі нового клубу, можливо, лише після паузи на матчі національних збірних.

Зокрема, 16 вересня «Леганес» прийме «Вільярреал».

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