Друга українка здобула виграш на старті кваліфікації «Ролан Гаррос»
На кортах «Ролан Гаррос» продовжуються поєдинки відбіркових стадій
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (153 номер в WTA) перемогла швейцарську тенісистку Вікторію Голубич (129 WTA) в першому колі кваліфікації на «Ролан Гаррос».
Ангеліна Калініна на старті кваліфікації Ролан Гарроса впевнено перемогла посіяну під сьомим номером швейцарку Вікторію Голубіч – 6:1, 6:3.
Невеличкі проблеми виникли в другому сеті протистояння, в якому наша співвітчизниця повела – 2:0, але суперниця змогла зрівняти рахунок. Проте Ангеліна не дозволила Вікторії розвити успіх.
Обидві тенісистки не зуміли здійснити бодай один ейс. В українки сім із 15 брейкпойнтів, у суперниці три із п’яти. В пасиві українки одна подвійна помилка.
У другому колі кваліфікації Калініна зіграє проти 183-ї ракетки світу Варвари Лепченко з США.
Для Калініної це вже четвертий поспіль виступ у кваліфікації «Ролан Гаррос». Раніше їй не вдавалося пробитися в основну сітку.
Примітно, що наша Дарія Снігур вилетіла, поступившись Барбарі Хаас – 0:6, 7:5, 5:7.
Нагадаємо, вчора успішно подолала перше коло відбору киянка Марта Костюк.