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    Друга українка здобула виграш на старті кваліфікації «Ролан Гаррос»

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    Емоції Калініної від перемоги&nbsp;&nbsp; - Друга українка здобула виграш на старті кваліфікації «Ролан Гаррос»
    Емоції Калініної від перемоги  
    Facebook Федерації тенісу України

    На кортах «Ролан Гаррос» продовжуються поєдинки відбіркових стадій

    Українська тенісистка Ангеліна Калініна (153 номер в WTA) перемогла швейцарську тенісистку Вікторію Голубич (129 WTA) в першому колі кваліфікації на «Ролан Гаррос».

    Ангеліна Калініна на старті кваліфікації Ролан Гарроса впевнено перемогла посіяну під сьомим номером швейцарку Вікторію Голубіч – 6:1, 6:3.

    Невеличкі проблеми виникли в другому сеті протистояння, в якому наша співвітчизниця повела – 2:0, але суперниця змогла зрівняти рахунок. Проте Ангеліна не дозволила Вікторії розвити успіх.

    Обидві тенісистки не зуміли здійснити бодай один ейс. В українки сім із 15 брейкпойнтів, у суперниці три із п’яти. В пасиві українки одна подвійна помилка.

    У другому колі кваліфікації Калініна зіграє проти 183-ї ракетки світу Варвари Лепченко з США.

    Для Калініної це вже четвертий поспіль виступ у кваліфікації «Ролан Гаррос». Раніше їй не вдавалося пробитися в основну сітку.

    Примітно, що наша Дарія Снігур вилетіла, поступившись Барбарі Хаас – 0:6, 7:5, 5:7.

    Нагадаємо, вчора успішно подолала перше коло відбору киянка Марта Костюк.

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    теніс Ролан Гаррос Марта Костюк Варвара Лепченко Ангеліна Калініна Дарія Снігур
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